Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη (5/2) ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής στο ναυτικό δυστύχημα ανοιχτά της Χίου, στο οποίο πέθαναν 15 άνθρωποι και 25 τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποιεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους του λιμενικού με το δουλεμπορικό.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου συνολικά 22 άτομα νοσηλεύονται, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες που βρίσκονται σε βραχεία νοσηλεία. Πρόκειται για ασθενείς στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς συνοδεύουν τα παιδιά τους.

Ιδιαίτερα καθησυχαστικά είναι τα νέα για δέκα παιδιά, τα οποία δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο, καθώς η ζωή τους δεν απειλείται. Επίσης σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η λιμενικός που είχε τραυματιστεί.

Παράλληλα, δύο παιδιά νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική, ενώ τρεις τραυματίες βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας τους έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, υπάρχει πρόβλεψη να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας.

«Τους νεκρούς τούς βρήκαμε μέσα στο σκάφος»

«Προσωπικά, με την εμπειρία που έχω, αποκλείω να υπήρξε εμβολισμός από το σκάφος του Λιμενικού. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρχε εμβολισμός και δεν πιστεύω ότι ένας κυβερνήτης, με πολλές πλεύσιμες ώρες, σε δύσκολες συνθήκες, σε πολλά περιστατικά και σαν άνθρωπος, να ήθελε να εμβολίσει ένα σκάφος και να σκοτώσει ανθρώπους», είπε στο MEGA ο Βαγγέλης Κηρυθράς, δύτης που κλήθηκε στο σημείο.

«Τους νεκρούς τούς βρήκαμε μέσα στο σκάφος, που σημαίνει ότι χτύπησαν πλαγιομετωπικά πάνω στο σκάφος του Λιμενικού. Χτύπησαν τα κεφάλια και τα σώματα πάνω στο σκάφος του Λιμενικού και έπεσαν στο φουσκωτό. Ανασύραμε από εκεί 12 άτομα» ανέφερε.

Ιατροδικαστές στη Χίο

Με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, εφαρμόστηκε το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης.

Στη Χίο έφτασε ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων, ενώ στο υπουργείο έχει ενεργοποιηθεί συντονιστικό κέντρο υπό τον Νίκο Καρακούκη, Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Έχει γίνει ήδη συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για προσωρινή φύλαξη των σορών έως την ταυτοποίησή τους.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Για το ζήτημα που έχει τεθεί αναφορικά με τη λειτουργία της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού, πηγές του Λιμενικού Σώματος διευκρίνισαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.