Συγκλονίζουν οι περιγραφές από το πολύνεκρο ναυάγιο της Τρίτης, εθελοντών δυτών, διασωστών, γιατρών, νοσηλευτών, αλλά και ανθρώπων που ζουν για χρόνια στη Χίο αυτό το αέναο σχεδόν γαϊτανάκι των λαθροδρομολογίων από τα τουρκικά παράλια προς τις δικές τους ακτές, με τις «καραβιές», οι οποίες, με το αζημίωτο, μεταφέρουν, ενίοτε και αδειάζουν στο βυθό του Αιγαίου, τα όνειρα και τις ελπίδες χιλιάδων ψυχών.

Όπως δηλαδή συνέβη όταν το φουσκωτό με τους πρόσφυγες που είχε ξεκινήσει από το απέναντι Τσεσμέ, συγκρούστηκε με πλωτό του Λιμενικού, στα ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, προκαλώντας 15 θανάτους και 26 τραυματισμούς, ανάμεσά τους και 12 παιδιών. Μέσα στην ανείπωτη όμως τραγωδία, ξεπηδούν κενά και ερωτήματα που προκύπτουν από τις επίσημες τοποθετήσεις του Λιμενικού, για τα πραγματικά γεγονότα γύρω από το δυστύχημα, τα ντοκουμέντα από το κρατικό σκάφος που επέστρεψε σχεδόν αλώβητο από μια εντυπωσιακής σφοδρότητας σύγκρουση, όπως περιγράφεται από τα πλέον επίσημα χείλη και με το επιπλέον στοιχείο ότι δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να είχε καταγράψει τις στιγμές της τραγωδίας, καθώς οι κάμερες που έφερε μπρος και πίσω το υπερσύγχρονο πλωτό του Λιμενικού, δεν ήταν ενεργοποιημένες, σκηνικό που θυμίζει την αντίστοιχη περίπτωση του ναυαγίου στην Πύλο, με τις εκατόμβες νεκρών.

Η σφοδρή σύγκρουση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, το φουσκωτό των διακινητών, υπερφορτωμένο με περίπου 40 ανθρώπους, κινείτο χωρίς φώτα προς τις ακτές. Το πλωτό του Λιμενικού το εντόπισε και εξέπεμψε ηχητικά και φωτεινά σήματα για να σταματήσει. Αντί να υπακούσει, το ταχύπλοο άλλαξε πορεία και χτύπησε την πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Το φουσκωτό ανετράπη και βυθίστηκε.

Επιζώντες, παιδιά και απώλειες

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 12 παιδιά και έφηβοι, ενώ δύο γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη έχασαν τα μωρά τους.

Οι 24 διασωθέντες οφείλουν τη ζωή τους στο Λιμενικό, μοίρασε συγχαρητήρια ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης.

Οι κάμερες που «σιώπησαν»

Το πλωτό σκάφος διαθέτει θερμικές κάμερες νυχτερινής παρατήρησης και καταγραφής. Οι κάμερες αυτές χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται οι επιχειρήσεις, τόσο για την ασφάλεια του πληρώματος, όσο και για την ενημέρωση της Frontex και της ΕΕ σχετικά με τις τακτικές των διακινητών. Στην τραγωδία της Χίου, όμως, η κάμερα δεν κατέγραψε το περιστατικό, με αποτέλεσμα να μείνουν ανεξιχνίαστες κρίσιμες στιγμές, γεγονός που αυξάνει τα ερωτήματα για τις συνθήκες της σύγκρουσης, για το τι προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκε το φονικό συμβάν.

Τι λένε οι ειδικοί για τη σύγκρουση

«Μία σύγκρουση φουσκωτού με πολυεστερικό σκάφος προκαλεί ζημιές μόνο από τη μία πλευρά», εξήγησε ο Ναύαρχος Λιμενικού Νίκος Σπανός. Ο Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. Βασίλειος Μαρτζούκος τόνισε ότι το φουσκωτό ήταν υπερφορτωμένο και σχεδιασμένο για 6–8 άτομα. Παρά τις προσπάθειες αποφυγής από το πλήρωμα του Λιμενικού, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

ΕΔΕ και έρευνα για τις κάμερες

Το υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαλευκανθούν οι συνθήκες της τραγωδίας και η λειτουργία των καμερών. Η έρευνα θα αποσαφηνίσει γιατί οι κάμερες δεν κατέγραψαν το περιστατικό και θα αξιολογήσει τους χειρισμούς του διακινητή, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η πλήρης εικόνα του ναυαγίου.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία προσπάθησε να διεκδικήσει δικαιοδοσία μέσω ΝΟΤΑΜ, αλλά η Ελλάδα απάντησε άμεσα.

Οι σοροί των νεκρών μεταφέρθηκαν στο νεκροταφείο Σχιστού για ταυτοποίηση.

Πάνω από 3.000 οι νεκροί πρόσφυγες στο Αιγαίο, τη δεκαετία 2015-2025

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR Greece) εκφράζει βαθιά θλίψη για το τελευταίο τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Χίου και τονίζει την ανάγκη για διαρκή προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Η υπηρεσία βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται. Παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση των γεγονότων σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Από το 2015 έως το 2025, 3.148 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα του Αιγαίου, περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή της.

Τονίζει ακόμα ότι τα κράτη πρέπει να κάνουν περισσότερα για την επίλυση των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των αιτίων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να πραγματοποιούν επικίνδυνα ταξίδια. Απαιτείται στήριξη προς τις χώρες πρώτου ασύλου, δημιουργία ασφαλών και νόμιμων εναλλακτικών οδών και, πάνω απ’ όλα, μέτρα για να μη χάνονται ζωές στη θάλασσα, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση που καταλήγει ως εξής: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί νομική και ανθρωπιστική υποχρέωση που απαιτεί τη συνεργασία όλων».