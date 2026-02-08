Από σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, αλλάζει προσωρινά η λειτουργία τεσσάρων κεντρικών σταθμών του Μετρό της Αθήνας, καθώς τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G περνούν στην επόμενη φάση τους.

Οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού-Φιξ και Νέος Κόσμος θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τη Γραμμή 3 προς και από το Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η αλλαγή ισχύει Κυριακή έως Πέμπτη και η κίνηση των συρμών της Γραμμής 2 θα γίνεται στα τμήματα «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό». Τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο: Ανθούπολη → Ελληνικό: 21:25 (Πανεπιστήμιο 21:37, Σύνταγμα 21:40, Ακρόπολη 21:41, Συγγρού-Φιξ 21:43, Νέος Κόσμος 21:44) Ελληνικό → Ανθούπολη: 21:25 (Αγ. Δημήτριος 21:33, Αγ. Ιωάννης 21:36, Νέος Κόσμος 21:37, Συγγρού-Φιξ 21:39, Ακρόπολη 21:41, Σύνταγμα 21:43)

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 (Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης) από τις 08/02, τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Στάσεις γραμμής Χ15: Πανεπιστήμιο → Αγ. Ιωάννης: Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα (προσωρινή), Ακρόπολη, Φιξ (προσωρινή), Νέος Κόσμος (προσωρινή), Αγ. Ιωάννης Αγ. Ιωάννης → Πανεπιστήμιο: Αγ. Ιωάννης, Νέος Κόσμος (προσωρινή), Φιξ, Ακρόπολη, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο (μόνο αποβίβαση) Η ΣΤΑΣΥ σημειώνει ότι «οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που θα βελτιώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις»