Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία τριών σταθμών της Γραμμής 2 του Μετρό, καθώς ολοκληρώνεται η τρέχουσα φάση των εργασιών αλλαγής σιδηροτροχιών. Με ανακοίνωσή της, η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό για το ωράριο λειτουργίας, αλλά και για τη συνέχεια των έργων και τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.:

«Σας ενημερώνουμε, πως από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου. Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα».