Αυτή την ώρα πραγματοποιεί την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι:

Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός,

Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής,

Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy,

Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής (2019–2024),

και Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός και πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού».

Τον συντονισμό της παρουσίασης έχουν ο Άρης Ραβανός και η Όλγα Στέφου.

Δείτε live την παρουσίαση:

Φωτογραφίες από την εκδήλωση