Αυτή την ώρα πραγματοποιεί την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι:

  • Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός,
  • Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής,
  • Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy,
  • Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής (2019–2024),
  • και Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός και πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού».

Τον συντονισμό της παρουσίασης έχουν ο Άρης Ραβανός και η Όλγα Στέφου.

Δείτε live την παρουσίαση:

Φωτογραφίες από την εκδήλωση