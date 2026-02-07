Αυτή την ώρα πραγματοποιεί την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι:
- Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός,
- Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής,
- Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy,
- Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής (2019–2024),
- και Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός και πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού».
Τον συντονισμό της παρουσίασης έχουν ο Άρης Ραβανός και η Όλγα Στέφου.