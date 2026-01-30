Ομάδα εργασίας πάνω σε κείμενο θέσεων με στόχο μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ Σοσιαλδημοκρατίας, Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Πολιτικής Οικολογίας συγκροτεί ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο του.

Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται ότι «η Ομάδα θα εργαστεί για τη διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία. Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύσταση Ομάδας Επεξεργασίας Κειμένου Θέσεων για τη Σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας

Η συζήτηση για τη συνάντηση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Στη χώρα μας, ωστόσο, η αναγκαία αυτή ώσμωση ιδεών και πολιτικών ρευμάτων έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και δημοκρατικών προκλήσεων, ο από τα κάτω διάλογος για μια νέα προγραμματική και αξιακή σύνθεση καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ. Με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα συγκροτεί Ομάδα Εργασίας, η οποία θα επιδιώξει να εμπλουτίσει τον θεωρητικό προβληματισμό και να προχωρήσει την κοινή προβληματική των τριών ρευμάτων.

Κεντρική μας επιδίωξη είναι η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα θα εργαστεί για τη διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία. Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική.

Συντονιστής της Ομάδας

Γιώργος Σιακαντάρης δρ. κοινωνιολογίας Συγγραφέας

Μέλη