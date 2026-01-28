Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία και στοίχισε τη ζωή σε επτά νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν «επτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους».

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι όλοι στεκόμαστε αυτές τις δύσκολες στιγμές «πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».

Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα προστίθεται στο κύμα συλλυπητηρίων και συμπαράστασης από τον πολιτικό και αθλητικό κόσμο, μετά την τραγωδία που βύθισε στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την ελληνική κοινωνία.