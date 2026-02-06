Η τουρκική κρατική αμυντική βιομηχανία Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKE) κατέληξε σε μια κρίσιμη εξαγωγική συμφωνία με το υπουργείο Άμυνας της Αιγύπτου, που περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια πυρομαχικών όσο και τη δημιουργία παραγωγικών υποδομών εντός αιγυπτιακού εδάφους.

Σύμφωνα με πηγές της εξειδικευμένης σε θέματα Μέσης Ανατολής ιστοσελίδας, Middle East Eye, το συνολικό ύψος της συμφωνίας εκτιμάται στα 350 εκατ. δολάρια. Η υπογραφή της πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Κάιρο και της συνάντησης του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Η Αίγυπτος παίρνει Tolga και η Τουρκία φτιάχνει εργοστάσιο πυρομαχικών

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζεται ότι η συμφωνία προβλέπει την εξαγωγή στην Αίγυπτο του αντιαεροπορικού συστήματος αεράμυνας μικρής εμβέλειας Tolga. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, με έμφαση στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και η αξία της πώλησής του ανέρχεται στα 130 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, η Άγκυρα γνωστοποίησε ότι η MKE θα προχωρήσει στην ίδρυση εργοστασίου παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος 155 χιλιοστών στην Αίγυπτο, καθώς και μονάδων για την κατασκευή πυρομαχικών διαμετρήματος 7,62 mm και 12,7 mm. Το κόστος των επενδύσεων αυτών υπολογίζεται στα υπόλοιπα 220 εκατ. δολάρια της συμφωνίας.

Όπως επισημαίνει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, για τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων και την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τόσο στην αιγυπτιακή αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή, προβλέπεται η δημιουργία κοινής εταιρείας μεταξύ της MKE και των αρμόδιων αιγυπτιακών φορέων.