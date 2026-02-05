Η Τουρκία ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την αμερικανική Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως ενημέρωσε το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας. Η συμφωνία συνάπτεται μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum Corp (TPAO) και προβλέπει συνεργασία στις δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής τόσο σε χερσαίες όσο και σε θαλάσσιες περιοχές.

Δείγμα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας η συμφωνία

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συμφωνία αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κυρίως από τη Ρωσία, ενώ παράλληλα επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις της με τον διαχρονικό σύμμαχό της, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, τόνισε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ότι η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να συμβάλει ώστε η TPAO να φτάσει μελλοντικά σε παραγωγή έως και 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο η TPAO είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με θυγατρική της Exxon Mobil Corp., την Esso, για την πραγματοποίηση ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Μνημόνιο και με Συρία και Κατάρ για την Ανατολική Μεσόγειο

Παράλληλα, η Chevron υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη Syrian Petroleum Company και την καταριανή εταιρεία UCC Holding, με στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα ύδατα της Συρίας, όπως ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, εκπρόσωπος του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού.

Οι ακτές της Συρίας στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Η Chevron ήδη εκμεταλλεύεται το κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan στα ανοικτά του Ισραήλ, που αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 η ρωσική εταιρεία Soyuzneftegaz είχε υπογράψει συμφωνία για έρευνες στα ανοικτά της Συρίας, ωστόσο το έργο εγκαταλείφθηκε δύο χρόνια αργότερα, λόγω του παρατεταμένου εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα της παραγωγής πετρελαίου της Συρίας προέρχεται σήμερα από χερσαία κοιτάσματα στα βορειοανατολικά, όπως το κοίτασμα Al-Omar.