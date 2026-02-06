Η λεγόμενη «εικονική πρεσβεία» των ΗΠΑ στο Ιράν κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να «εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν» και να προετοιμάσουν σχέδια αναχώρησης που δεν θα βασίζονται σε βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση έρχεται ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν σήμερα Παρασκευή, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές έχουν βρει κοινό έδαφος ως προς την ατζέντα της συνάντησης.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους στις συνομιλίες αναμενόταν να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει αρκετές παρόμοιες προειδοποιήσεις ασφαλείας τον τελευταίο μήνα. Η Πρεσβεία είχε καλέσει για τελευταία φορά τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα στις 14 Ιανουαρίου, όταν ο Τραμπ εξέταζε επιλογές για πιθανή παρέμβαση στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων στρατιωτικών πληγμάτων.

Τι αναμένεται στις συνομιλίες

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν της Παρασκευής, οι πρώτες επίσημες μετά την κλιμάκωση των εντάσεων τον Ιούνιο του 2025 και τον 12ήμερο πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, διεξάγονται σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας.

Οι βαθιές διαφωνίες για την ατζέντα, το πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη στήριξη ένοπλων οργανώσεων, σε συνδυασμό με την αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητες συμφωνίας ή αποκλιμάκωσης.

Η Ουάσιγκτον απειλεί με στρατιωτική δράση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές απαιτήσεις ως παραβίαση της κυριαρχίας του και προειδοποιεί με δυναμική απάντηση.

Αναλυτές εκτιμούν υψηλό κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, με πιθανά σενάρια από περιορισμένα πλήγματα έως ευρείας κλίμακας σύρραξη, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει απόλυτη.