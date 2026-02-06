Η κατοικία στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, η οποία χρησίμευσε ως η κύρια τοποθεσία γυρισμάτων για το σπίτι του Γουόλτερ Γουάιτ (Μπράιαν Κράνστον) στη σειρά Breaking Bad, επιστρέφει επίσημα στην αγορά με εντυπωσιακή αναπροσαρμογή της τιμής.

Η κατοικία που βρίσκεται στην οδό Piermont Drive 3828 απέκτησε παγκόσμια φήμη ως το σκηνικό για μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της τηλεόρασης. Αφού δεν κατάφεραν να βρουν αγοραστή σε τιμή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, οι ιδιοκτήτες έχουν στραφεί σε αντίτιμο που ταιριάζει περισσότερο με τα οικήματα στη γειτονιά.

Γιατί έπεσε η τιμή;

Η κατοικία διατέθηκε προς πώληση τον Ιανουάριο του 2025 έναντι 3,99 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή δέκα φορές την πραγματική αξία του. Οι μεσίτες εκείνη την εποχή ανέφεραν ότι το ακίνητο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως επένδυση υψηλής απόδοσης, ενδεχομένως λειτουργώντας ως ιδιωτικό Μουσείο ή ως θεματική βραχυπρόθεσμη μίσθωση.

Ωστόσο, οι τοπικοί νόμοι περί χωροταξίας και ο οικιστικός χαρακτήρας της γειτονιάς αποδείχθηκαν σημαντικά εμπόδια για οποιονδήποτε εμπορικό μετασχηματισμό, με αποτέλεσμα το ακίνητο να παραμείνει αδρανές για πάνω από δώδεκα μήνες.

Τώρα, το σπίτι των 580 τετραγωνικών μέτρων πωλείται στην τιμή των 400.000 δολαρίων. Η κατοικία αποτελείται από τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, διατηρώντας μεγάλο μέρος της διαρρύθμισης που είναι οικεία στους θεατές της σειράς. Ενώ το εξωτερικό παραμένει ορόσημο για τους θαυμαστές, ο τωρινός ιδιοκτήτης έχει εγκαταστήσει έναν μεγάλο φράχτη για να αποτρέψει την καταπάτηση.

Η πώληση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής 50 ετών για την οικογένεια, η οποία αρχικά αγόρασε το σπίτι το 1973, πολύ πριν γίνει κομμάτι της ιστορίας της ποπ κουλτούρας.

Η πετυχημένη σειρά Breaking Bad άρχισε να προβάλλεται στις 20 Ιανουαρίου 2008 και ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Γουόλτερ Γουάιτ ήταν ο κεντρικός χαρακτήρας της. Ο Μπράιαν Κράνστον υποδύθηκε τον καθηγητή χημείας, Γουόλτερ Γουάιτ με βαρετή ζωή, ο οποίος μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο και γίνεται ένας από τους πιο επικίνδυνους εμπόρους ναρκωτικών.