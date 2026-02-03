Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που πλησίασε αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το ιρανικό drone τύπου Shahed-139, πετούσε προς την κατεύθυνση του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln και κατερρίφθη από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Η είδηση αυτή έρχεται την ώρα που η ένταση στην περιοχή ανέβηκε κατακόρυφα μετά από την επιχείρηση οπλισμένων ιρανικών σκαφών, τα οποία προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πετρελαιοφόρο με αμερικανική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Ένταση και στα στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα τα οποία επικαλούνται την Vanguard Tech, έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, οπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και του διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση. Το πλοίο, αντίθετα, αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative «δεν εισήλθε στα εσωτερικά χωρικά ύδατα του Ιράν» και συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.

Συνεχίζονται οι ετοιμασίες για τις συνομιλίες

Τα δύο αυτά περιστατικά σημειώνονται ενόψει των συνομιλιών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής ενίσχυσης της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή.

Σχετικό δημοσίευμα του Axios αναφέρει ότι το Ιράν απαίτησε οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες να μεταφερθούν στο Ομάν από την Κωνσταντινούπολη και να διεξαχθούν σε διμερή μορφή. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναμενόταν να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να έχουν απευθείας συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να ξεκινήσουν συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.