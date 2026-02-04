Σε κλίμα έντασης και αβεβαιότητας οδηγούνται οι επικείμενες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Παρά τις αρχικές διαφωνίες για την τοποθεσία και το πλαίσιο της συνάντησης, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι επαφές θα πραγματοποιηθούν τελικά στο Ομάν, στις 10 το πρωί (12:00 ώρα Ελλάδας).

Αρχικά, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής και με διευρυμένη ατζέντα.

Ωστόσο, η Τεχεράνη από την πρώτη στιγμή εξέφρασε επιφυλάξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι προτίθεται να συζητήσει αποκλειστικά το ζήτημα των πυρηνικών της, αποκλείοντας κάθε αναφορά στην αμυντική της στρατηγική και το βαλλιστικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την Τεχεράνη, λέγοντας ότι η συνάντηση έκλεισε για τις 10 το πρωί της Παρασκευής, στο Ομάν. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν η ατζέντα θα είναι μονοθεματική, αν δηλαδή θα τεθεί επί τάπητος μόνο το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, ή αν η ατζέντα θα είναι διευρυμένη, περιλαμβάνοντας και το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι σχέσεις ΗΠΑ- Ιράν βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται αποφασισμένος να παρέμβει καθοριστικά, επιδιώκοντας –όπως δηλώνει– τη σταθερότητα και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εφόσον αυτή μπορεί να επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τη λογική του Ρεπουμπλικανού προέδρου, οι επιλογές είναι δύο: είτε μια συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, είτε η στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, με μορφή και έκταση που παραμένουν απρόβλεπτες.

Απειλές Τραμπ κατά του Χαμενεΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει εκ νέου τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «θα πρέπει να ανησυχεί πάρα πολύ».

Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στις συνέπειες των επιθέσεων σε ιρανικές εγκαταστάσεις όσο και στο ενδεχόμενο η Τεχεράνη να επιχειρήσει επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

Q: Should the Supreme Leader in Iran be worried right now? Trump: He should be very worried. Source: NBC News https://t.co/W39oaI6hm2 pic.twitter.com/5qjaWfKRe7 — Clash Report (@clashreport) February 4, 2026

Την ίδια ώρα, ο ιρανικός στρατός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ σε επιφυλακή παραμένουν και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ενόψει πιθανής περαιτέρω κλιμάκωσης.