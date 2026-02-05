Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney Μπομπ Άιγκερ άνοιξε την πόρτα της διαδοχής σε ένα κρίσιμο γεύμα με τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους, τον Τζος Ντ’Αμάρο και τη Ντέινα Γουόλντεν, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα του κολοσσού της ψυχαγωγίας.

Λίγες ημέρες αργότερα το διοικητικό συμβούλιο έσπασε τη σιωπή του, νωρίτερα από το αναμενόμενο και πήρε ομόφωνη απόφαση: ο Ντ’Αμάρο αναλαμβάνει CEO, με τη Γουόλντεν σε κομβικό ρόλο προέδρου και επικεφαλής δημιουργικού.

Η επιλογή κλείνει έναν 10χρονο μαραθώνιο για τη διαδοχή του Μπομπ Άιγκερ, φέρνοντας ανακούφιση στο εσωτερικό της Disney, αλλά και εύλογα ερωτήματα για το πώς θα συνυπάρξουν στην κορυφή ένας άνθρωπος των πάρκων (ο Ντ’Αμάρο είναι επικεφαλής του τομέα εμπειριών της Disney – θεματικά πάρκα και καταναλωτικά προϊόντα) και μια έμπειρη τηλεοπτική ηγετική φυσιογνωμία.

Σε συνάντηση εργαζομένων την Τετάρτη ο Ντ’Αμάρο χαρακτήρισε τη στιγμή σουρεαλιστική και είπε πως αρχικά ένιωσε αμήχανα. «Συγκινήθηκα λίγο όταν μου το ανακοίνωσαν, γιατί είναι τεράστια ευθύνη», είπε.

Κούρσα δύο προσώπων

Υπό τον έμπειρο στη διαχείριση διαδοχών Τζέιμς Γκόρμαν, η Disney έστησε μια μακρά και εξονυχιστική διαδικασία επιλογής νέας ηγεσίας, περνώντας από κόσκινο πάνω από 100 υποψηφίους.

Η κούρσα κατέληξε σταδιακά σε δύο πρόσωπα: τον Τζος Ντ’Αμάρο και τη Ντέινα Γουόλντεν, που παρουσίασαν το όραμά τους στο διοικητικό συμβούλιο και βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης εσωτερικής φημολογίας.

Οι εργαζόμενοι το είχαν αντιληφθεί και η φημολογία οργίαζε. Κάποιοι αναρωτιούνταν αν το παρελθόν του Ντ’Αμάρο στα θεματικά πάρκα θα λειτουργούσε εις βάρος του, δεδομένου ότι και ο Μπομπ Τσάπεκ είχε προέλθει από τα πάρκα πριν από τη σύντομη και αμφιλεγόμενη θητεία του ως CEO, που έληξε το 2022 με την επιστροφή του Άιγκερ.

Άλλοι σημείωναν τη στενή σχέση της Γουόλντεν με τον Άιγκερ, γείτονά της στο εύπορο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες και επίσης βετεράνο της τηλεοπτικής βιομηχανίας. Ωστόσο, η φιλία της με την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις θα μπορούσε να αποτελέσει μειονέκτημα στις σχέσεις με μια κυβέρνηση Τραμπ.

Κάθε τους κίνηση αναλυόταν, ενώ η αβεβαιότητα «πάγωνε» κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας. Η Disney περίμενε τον νέο της καπετάνιο πριν χαράξει την επόμενη στρατηγική της.

Μια πιο «καθαρή» διαδικασία

Η Disney επιδίωξε μια ελεγχόμενη και «ήσυχη» μετάβαση ηγεσίας, μακριά από εντάσεις και αποχωρήσεις, θέλοντας να αποφύγει την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.

Η τοποθέτηση της Ντέινα Γουόλντεν στη θέση της προέδρου και επικεφαλής δημιουργικού στόχευσε στη διατήρηση της ισορροπίας στην κορυφή, αν και προκάλεσε εσωτερικούς προβληματισμούς.

Η θέση της επικεφαλής δημιουργικού είναι νέα για τη Disney. Κάποιοι στον κινηματογραφικό τομέα ανησυχούν για το τι σημαίνει η άνοδός της, καθώς δεν έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αυτόν τον κλάδο, τον οποίο πλέον εποπτεύει.

Την ίδια στιγμή ο Τζος Ντ’Αμάρο αναλαμβάνει ως CEO με φιλόδοξο σχέδιο διασύνδεσης περιεχομένου, τεχνολογίας και εμπειριών, έχοντας μπροστά του κρίσιμα στοιχήματα όπως η κερδοφορία του streaming, οι μεγάλες επενδύσεις στα πάρκα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της Wall Street. Παρά τις προσδοκίες, η νέα ηγεσία κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά της για τις αλλαγές που θα φέρει.