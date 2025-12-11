Η Walt Disney κατέληξε σε συμφωνία με την OpenAI, η οποία θα καταστήσει την εταιρεία τον πρώτο σημαντικό συνεργάτη αδειοδότησης περιεχομένου στην Sora, την πλατφόρμα κοινωνικών βίντεο της OpenAI.

Πρόκειται για μια τεράστια αναγνώριση του περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη από μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στον κόσμο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Disney θα πραγματοποιήσει επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην OpenAI.

Τι σημαίνει η συμφωνία της Disney με την OpenAI

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι χρήστες του Sora θα μπορούν να δημιουργήσουν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας περισσότερους από 200 κινούμενων, μασκοφόρων και πλασματικών χαρακτήρων από τη Disney, τη Marvel, την Pixar και το Star Wars. Δίνει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν εκατοντάδες επιπλέον κινούμενα αντικείμενα της Disney, όπως φωτόσπαθα.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις οπτικές εικόνες του εγκεκριμένου συνόλου χαρακτήρων και αντικειμένων της Disney για να δημιουργήσουν φωτογραφίες ή βίντεο μικρού μήκους που έχουν σχεδιαστεί για να προβάλλονται στα κοινωνικά μέσα.

Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν φωνές που σχετίζονται με αυτούς τους χαρακτήρες, ούτε να δημιουργήσουν βίντεο μεγάλου μήκους με την πνευματική ιδιοκτησία της Disney.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OpenAI θα δεσμευτεί να εφαρμόσει υπεύθυνα μέτρα για την περαιτέρω αντιμετώπιση θεμάτων εμπιστοσύνης και ασφάλειας, «συμπεριλαμβανομένων πολιτικών κατάλληλων για την ηλικία και άλλων εύλογων ελέγχων σε όλη την υπηρεσία», σύμφωνα με δήλωση.

Η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Disney, η οποία έχει προβάλει αντιρρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από παιδιά έχουν χρησιμοποιήσει τα ονόματα και τις εικόνες των χαρακτήρων της ως όπλα στο παρελθόν.

Η συμφωνία με την OpenAI, όπως δήλωσε στο Axios πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη συμφωνία, παρέχει στη Disney μια σειρά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που δημιουργείται με τη χρήση των χαρακτήρων της στο Sora. Η εταιρεία έχει επίσης τη δυνατότητα να επιλέγει τα καλύτερα βίντεο που δημιουργούνται από τους χρήστες και να τα αναρτά στην πλατφόρμα streaming Disney+.

Τι προηγήθηκε

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση τους τελευταίους μήνες, καταδιώκοντας εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Την Τετάρτη, η εταιρεία έστειλε μια επιστολή διακοπής και παύσης στη Google, ισχυριζόμενη ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα της Disney σε μεγάλη κλίμακα. Κάτι ανάλογο έπραξε και τον Σεπτέμβριο με την Character.AI.

Τον Ιούνιο, ο γίγαντας του θεάματος — μαζί με την NBCUniversal — έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που μήνυσε μια εταιρεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, όταν υπέβαλε καταγγελία κατά της Midjourney. Η Warner Bros. Discovery μήνυσε την Midjourney στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Disney συνεργάστηκε με την NBCU και την WBD για να μηνύσει την κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης MiniMax, κατηγορώντας την για μεγάλης κλίμακας πειρατεία των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων στούντιο.