Να μη διεξαχθεί η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη στη Λάρισα είπε η Μαρία Καρυστιανού από την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας.

Στη δίκη για τα κατεστραμμένα βίντεο

Η Μαρία Καρυστιανού μετέβη στην πόλη για τη δίκη που διενεργείται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναφορικά με την καταστροφή του βιντεοπληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδίας της 28ης Φεβρουραίου 2023.

«Δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα»

Η κυρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην επικείμενη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη λέγοντας πως θα ήταν καλό να διεξαχθεί σε μια πόλη με αεροδρόμιο όπου η πρόσβαση θα είναι πιο εύκολη για όλους τους διαδίκους: «Συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα…».

«Μεγάλος ο φόβος για το κόμμα μου»

Αναφερόμενη στο κόμμα που έχει αναγγείλει ότι θα δημιουργήσει η κυρία Καρυστιανού είπε: «για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε».

Αναφορικά με τα σχόλια για κόμμα δίχως πολιτική κατεύθυνση η κυρία Καρυστιανού απάντησε: «Οταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θα τα δείτε όλα θα είναι πολύ αναλυτικά».

Το σχόλιο Καρυστιανού για το σιδηροδρομικό στην Ισπανία

Η κυρία Καρυστιανού, τέλος, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σχολιάζοντας: «Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Πηγή: onlarissa.gr