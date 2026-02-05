Ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα, προσβάσιμο σε διεθνή κλίμακα, που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες γνωρίζουν και βιώνουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. Πρόκειται για το Hellenic Heritage (hh.gr), τη νέα ψηφιακή πύλη πολιτιστικών υπηρεσιών που συνδέει, για πρώτη φορά, περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα.

Την παρουσίαση παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη αλλά και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και φορέων του πολιτισμού και του τουρισμού.

Το έργο: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων», έχει προϋπολογισμό άνω των 27.000.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Next Generation EU. Το σύνολο αυτών των ψηφιακών υπηρεσιών εντάσσεται στο ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα Hellenic Heritage.

Η συνολική αναβάθμιση των υποδομών του ΟΔΑΠ, ψηφιακών και συμβατικών, συμπεριλήφθη στα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με πόρους, που ξεπερνούν τα 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται από ίδιους πόρους του Οργανισμού.

Τι περιλαμβάνει το Hellenic Heritage

Για να τα πούμε με απλά λόγια, τα σημεία του πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον ελληνικό χάρτη θα είναι πλέον «μια διαδρομή από τη Θράκη ως την Κρήτη, από το Αιγαίο ως τα Επτάνησα, από την πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση στο σύγχρονο πολιτισμό». Στον πυρήνα του οικοσυστήματος βρίσκεται η νέα πλατφόρμα hh.gr, το επίσημο ψηφιακό σημείο πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Η πλατφόρμα φιλοξενεί επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες για την προετοιμασία και τον προγραμματισμό κάθε επίσκεψης.

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι το ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης, το οποίο αναπτύσσεται σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (το 2019 οι χώροι που λειτουργούσαν με ηλεκτρονικό εισιτήριο ήταν μόλις 11). Το σύστημα στοχεύει στην απλοποίηση της εισόδου, στην καλύτερη αποτύπωση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ σε περισσότερους από 100 χώρους εφαρμόζονται ζώνες εισόδου για την προστασία των μνημείων.

Ενδεικτικό της δυναμικής του ψηφιακού εισιτηρίου είναι το παράδειγμα της Ακρόπολης, όπου πέρυσι εκδόθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια ηλεκτρονικά εισιτήρια, έναντι μόλις 240.000 το 2019. Τα έσοδα από το διαδίκτυο αυξήθηκαν από 7 εκατομμύρια σε 72 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 1.000%.

Το ψηφιακό οικοσύστημα Hellenic Heritage θα συλλειτουργεί με τις άλλες πλατφόρμες, τις οποίες το Υπουργείο Πολιτισμού και οι φορείς τους έχουν ήδη ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν, όπως η πλατφόρμα του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα, ένας Πολιτισμός», που προβάλλει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία στους χώρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, ή τον «Εύμαιο», την πλατφόρμα που περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας, που χρειάζονται οι πολίτες με κινητική αναπηρία για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία (έργα που επίσης χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης).

Ψηφιακές εμπειρίες και καθολική προσβασιμότητα

Το Hellenic Heritage περιλαμβάνει επίσης ψηφιακούς ξεναγούς σε 40 χώρους και μουσεία, διαθέσιμους σε 8 γλώσσες, στην ελληνική νοηματική και –για πρώτη φορά– στη διεθνή νοηματική γλώσσα. Παράλληλα, εφαρμόζονται πιλοτικά καινοτόμες εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR) σε εμβληματικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Δήλος, η Αρχαία Αγορά, η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το Σούνιο και το Ασκληπιείο της Κω.

Με το νέο σύστημα έχουμε ψηφιακό εισιτήριο παντού στο ηλεκτρονικό μας πορτοφόλι αλλά και σε ειδικά σχεδιασμένες μορφές για οικιακή εκτύπωση (που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα). Θα διατίθενται επίσης e-pass για επισκέψεις σε χώρους και μουσεία ως ενίαια πρόσβαση και ενιαία διαδρομή, ενώ θα υπάρχουν 3 κατηγορίες πάσων – τα τοπικά, τα θεματικά και τα ομαδικά που αφορούν τους επαγγελματίες του τουρισμού. Παράλληλα σχεδιάζονται τα επόμενα pass για τον συνδυασμό επίσκεψης και μετακίνησης καθώς και τα προσωπικά pass για 1 ή 2 άτομα και για όλη την οικογένεια (Family Pass).Το πρόγραμμα διαθέτει και νέα ψηφιακά εργαλεία που απλοποιούν την οργάνωση σχολικών επισκέψεων, παρέχει ψηφιακές διευκολύνσεις σε καθηγητές, γονείς και μαθητές, όπως η διασύνδεση με το Google Maps, αλλά και το νέο Google Plus που εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους και μουσεία.

Ο πολιτισμός ως προσοδοφόρος τομέας ανάπτυξης

Στον χαιρετισμό του, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Hellenic Heritage «ένα εμβληματικό έργο εθνικής σημασίας», τονίζοντας ότι με όχημα την τεχνολογία δημιουργείται ένα κεντρικό portal εισόδου για τον ελληνικό πολιτισμό, ικανό να σταθεί σε διεθνές επίπεδο.

Όπως σημείωσε, μέσα από εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, οι επισκέπτες αποκτούν τη δυνατότητα να «ταξιδεύουν στον χρόνο», ακόμη και από απόσταση, γνωρίζοντας μνημεία και ιστορικές περιόδους που δεν είναι πλέον ορατές. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι το νέο ψηφιακό οικοσύστημα μπορεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα όχι μόνο των δημοφιλών μνημείων, αλλά και λιγότερο γνωστών χώρων σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρουσίασε το έργο ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής μετασχηματισμού της πολιτιστικής διαχείρισης. Όπως ανέφερε, ο πολιτισμός έχει περάσει από μια στατική αντίληψη του παρελθόντος σε έναν δυναμικό και προσοδοφόρο αναπτυξιακό τομέα, που δημιουργεί απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και μειώνει γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι ο ΟΔΑΠ, που προέκυψε από τον μετασχηματισμό του πρώην Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ), αποτελεί τον βασικό μοχλό αυτής της πολιτικής, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, ενώ αναφέρθηκε στην «οικονομία των εμπειριών».

«Ο συνδυασμός της επίσκεψης σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, η συμμετοχή σε φεστιβάλ ή σε παραδοσιακές εκδηλώσεις και σύγχρονες πολιτιστικές δράσεις, που φιλοξενούνται στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, δημιουργεί ολοκληρωμένη εμπειρία, που υπερβαίνει τα όρια της απλής αναψυχής. Στην παγκόσμια «οικονομία των εμπειριών», η ζήτηση δεν επικεντρώνεται μόνο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και στη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα. Ο Πολιτισμός γίνεται το κεντρικό συστατικό αυτής της διαφοροποίησης. Παρέχει εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία που μετατρέπουν τον τόπο σε προορισμό, με ξεχωριστή ταυτότητα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ουσιαστική προστιθέμενη αξία», σημείωσε η υπουργός.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη πιλοτική λειτουργία, ενώ η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των καρτών μέλους αναμένεται τον Απρίλιο του 2026. Με την ολοκλήρωσή του, οι πολιτιστικοί χώροι της χώρας θα λειτουργούν με ενιαίο και σύγχρονο ψηφιακό τρόπο, ενισχύοντας τη λεγόμενη «εμπειρία» των επισκεπτών, με απώτερο στόχο και την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Η Αγγελική Μαραγκάκη, διευθύντρια του ΟΔΑΠ και ο Χρήστος Ουζούνης, σχεδιαστής ψηφιακής στρατηγικής, παρουσίασαν την αναπτυξιακή στρατηγική του ΟΔΑΠ και τα βασικά σημεία λειτουργίας της ψηφιακής πύλης Helleic Heritage, αντίστοιχα.

Πολιτισμός, γαστρονομία και τοπική ταυτότητα

Σημειώνεται ότι από το καλοκαίρι του 2022, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ αναπτύσσουν δράσεις που συνδέουν την πολιτιστική εμπειρία με την τοπική γαστρονομία και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.

Σε 19 επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους σε όλη τη χώρα φιλοξενούνται εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, με σεβασμό στη φυσιογνωμία των χώρων και την πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύοντας τη βιωματική σχέση του επισκέπτη με τον τόπο.