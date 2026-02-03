Η αστυνομία του Αμβούργου έπειτα από σχετική εντολή της Εισαγγελίας συνέλαβε έναν Ρουμάνο (37χρονών) και έναν Έλληνα (54 χρονών). Οι δύο εργαζόμενοι είναι ύποπτοι για πράξεις σαμποτάζ κατά κορβέτων του πολεμικού ναυτικού της Γερμανίας στο λιμάνι του Αμβούργου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι δύο συλλήψεις έγιναν στο Αμβούργο και σε χωριό της Ελλάδας το οποίο δεν κατονομάζεται. Σύμφωνα με την Bild η επιχείρηση συντονίστηκε από την Eurojust, την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έδρα τη Χάγη.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν παραβιάσει διάφορα πλοία που προορίζονταν για το γερμανικό ναυτικό το 2025, ενώ εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου. Τα πλοία αυτά ήταν αγκυροβολημένα σε ναυπηγείο.

Οι άνδρες, άλλοτε δρώντας κατά μόνας και άλλοτε μαζί, φέρονται να έχουν ρίξει πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα ενός πλοίου, να έχουν τρυπήσει τις σωληνώσεις παροχής γλυκού νερού, να έχουν αφαιρέσει τα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων και να έχουν απενεργοποιήσει τους διακόπτες ασφαλείας στα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου. Το περιστατικό ανακαλύφθηκε μόνο κατά τη διάρκεια επιθεώρησης επί του πλοίου, πριν η κορβέτα «Emden» σαλπάρει για το Κίελο στα μέσα Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία ή να είχαν καθυστερήσει την αναχώρησή τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την αποτελεσματικότητα των στρατευμάτων.

«Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έρευνα αποσκοπεί επίσης στον προσδιορισμό του προσώπου που ενδέχεται να έχει αναθέσει τη διενέργεια της δολιοφθοράς» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Είχαν προκαλέσει ζημιές πάνω από μία φορά»

Ο Επιθεωρητής του Ναυτικού, Γιάν Κρίστιαν Κάακ, ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι σαμποτέρ είχαν προκαλέσει σκόπιμες ζημιές σε πολεμικά πλοία στη Γερμανία περισσότερες από μία φορές.

«Υπήρξε καταστροφή, δηλαδή σαμποτάζ, σε περισσότερα από ένα πλοία», δήλωσε ο Αντιναύαρχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Navy Talks» στο Βερολίνο. Έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα στα ναυπηγεία ως απάντηση. Εκείνη την περίοδο, τα μέσα WDR, NDR και η Süddeutsche Zeitung ανέφεραν ότι η κορβέτα Emden, που κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Blohm+Voss του Αμβούργου αλλά αρχικά δεν παραδόθηκε στο Ναυτικό, είχε γίνει στόχος σαμποτάζ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Eurojust

«Η συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών αρχών, υπό τον συντονισμό της Eurojust, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα δολιοφθοράς κατά γερμανικού αμυντικού εξοπλισμού. Η σύλληψη των υπόπτων, ενός Ρουμάνου και ενός Έλληνα υπηκόου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρονται να αποπειράθηκαν να διαπράξουν πράξεις δολιοφθοράς το 2025. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ρίψη περισσότερων από 20 κιλών λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρων πλοίων του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, η διάτρηση αγωγών παροχής πόσιμου νερού, η αφαίρεση ταπών από δεξαμενές καυσίμων, καθώς και η απενεργοποίηση ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας.

Εάν οι ενέργειες αυτές δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα πλοία και να καθυστερήσουν τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Χάρη στον συντονισμό της Eurojust, οι γερμανικές, ελληνικές και ρουμανικές αρχές συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της σημερινής ημέρας επιχειρήσεων, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός υπόπτου στην Ελλάδα και ενός ακόμη στη Γερμανία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων στη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι έρευνες για τις απόπειρες δολιοφθοράς συνεχίζονται.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες αρχές:

Γερμανία: Εισαγγελία Αμβούργου· Κρατική Αστυνομική Υπηρεσία Αμβούργου

Ελλάδα: Εισαγγελία Εφετών Θράκης· Ανακριτής Κομοτηνής· Τμήμα Ασφάλειας και Δίωξης Εγκλημάτων Κομοτηνής

Ρουμανία: Εισαγγελία του Ανωτάτου Ακυρωτικού και Δικαστικού Συμβουλίου· Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρική Υπηρεσία· Τμήμα Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος Κονστάντζας· Ρουμανική Αστυνομία»