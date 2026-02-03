Στη σύλληψη αρχηγικού στελέχους του Ρουβίκωνα προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2/2026), μετά την επίθεση που πραγματοποίησαν μέλη της συλλογικότητας σε επιχείρηση στις Αχαρνές, την οποία φέρεται να μπέρδεψαν με παράρτημα της εταιρείας «Βιολάντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Γιώργο Καλαϊτζίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας και της απείθειας.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2/2026), όταν άτομα που αποδίδονται στον Ρουβίκωνα πήδηξαν τα κάγκελα των γραφείων και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας με βαριοπούλες τις τζαμαρίες του κτιρίου.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια, τα συγκεκριμένα γραφεία βρίσκονταν δίπλα στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» και δεν ανήκαν στην εταιρεία, γεγονός που δείχνει ότι στόχος της επίθεσης επελέγη εκ παραδρομής.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων.