Οκτώ ημέρες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η επιχείρηση παραμένει σφραγισμένη, ενώ η εικόνα του «πρότυπου εργοστασίου» καταρρέει. Αποκαλύπτονται σοβαρές παραλείψεις στην ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ η κοινωνία και τα συνδικάτα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απαιτώντας μέτρα προστασίας για να μη θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες ζωές.

Το εργοστάσιο «ναρκοπέδιο»

Ακόμη και σήμερα, το εργοστάσιο θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο, λόγω της συσσώρευσης προπανίου. Ακόμη και ένας μικρός σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει νέα έκρηξη, εξέφρασαν φόβους οι ειδικοί, καθώς η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε το προπάνιο έχει εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος. Υπό αυτόν τον κίνδυνο, οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, την περασμένη εβδομάδα, σταμάτησαν.

Πυροσβεστικά οχήματα συνεχίζουν τις ρίψεις νερού, προκειμένου να σταματήσουν οι καπνοί που συνεχίζουν να βγαίνουν από το εργοστάσιο, ενώ την ίδια ώρα, οι αρχές «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις της εταιρείας, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας. Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, Γιώργος Λιατίφης, υπογραμμίζει σοβαρά προβλήματα στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και στις εξόδους διαφυγής, ενώ εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει τη διοίκηση για έντονη οσμή υγραερίου.

Αποκαλύψεις σοκ και αδιαμφισβήτητη ευθύνη

Στο μεταξύ, εργαζόμενη κατήγγειλε στο εργατικό κέντρο των Τρικαλών πως την κάλεσαν από τη διοίκηση του εργοστασίου, προκειμένου να κάνει κάποιες βοηθητικές εργασίες. Η ίδια δηλώνει ότι φοβάται, καθώς, ακόμα και στο διπλανό κτίριο, κανείς δεν ξέρει ποιες συνθήκες επικρατούν και εάν είναι ασφαλές. Το εργατικό κέντρο Τρικάλων με τη σειρά του μεταβίβασε την καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και αναμένουν μια επίσημη απάντηση.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Γιώτα Ρόζου, επισημαίνει ότι η ασφαλής λειτουργία βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότη. Τον Νοέμβριο του 2025, η διοίκηση είχε απαγορεύσει την πρόσβαση σε σωματεία, ενώ έγγραφα της εταιρείας δήλωναν ψευδώς ότι δεν χρησιμοποιούνται εύφλεκτες ύλες και λιγότεροι από 10 εργαζόμενοι απασχολούνται στο εργοστάσιο.

Προαναγγελθείσα τραγωδία και κρατικά χρήματα

Η τραγωδία φαίνεται προδιαγεγραμμένη: το αδήλωτο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν είχε ελεγχθεί από το 2007, ενώ η «Βιολάντα» συνέχιζε να λαμβάνει επιδοτήσεις. Μόλις πέντε ημέρες πριν το δυστύχημα, εγκρίθηκε τροποποίηση επένδυσης 2 εκατ. ευρώ, που αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 64.868,85 ευρώ.

Απεργίες και διαμαρτυρίες σε όλη την Ελλάδα

Η οργή των εργαζομένων εκφράζεται πανελλαδικά. Μαζική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε απόψε στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις, με συνθήματα κατά της «αλυσίδας κέρδους πάνω στις ζωές μας».

Στην πλατεία Συντάγματος εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητικοί σύλλογοι έδωσαν το «παρών» κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας» και «Όχι άλλες θυσίες στον βωμό του κέρδους», ενώ ισχυρή ήταν η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν παραταχθεί μπροστά από τη Βουλή.

Αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, κλάδοι τροφίμων και ποτών προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λάρισα, Πάτρα, Γιάννενα, Χαλκίδα, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Πρέβεζα, Δράμα, Χανιά και Καβάλα.