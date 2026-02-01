Μία ακόμη μαρτυρία εργαζόμενου στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έρχεται να προστεθεί σε αυτές που συγκλίνουν στο ότι μια έντονη οσμή αερίου, κυριαρχούσε στο χώρο του εργοστασίου λίγες ώρες πριν το τραγικό εργατικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές που ερευνούν το τραγικό εργατικό δυστύχημα ένας διάλογος μεταξύ εργαζομένου και του υπευθύνου βάρδιας τη μοιραία νύχτα της έκρηξης αποδεικνύει ότι πράγματι στο εργοστάσιο υπήρχε κάποια διαρροή αερίου.

Ο αποκαλυπτικός διάλογος

Κατά τον μάρτυρα, η οσμή δεν εμφανίστηκε μόνο τη νύχτα της έκρηξης. Ο εργαζόμενος κατέθεσε ότι, όσο εργαζόταν στο συγκεκριμένο τομέρα, είχε αντιληφθεί περίπου δέκα φορές έντονη μυρωδιά υγραερίου στον χώρο της λάντζας.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα ήταν γνωστό και σε άλλους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο διευθυντής παραγωγής είχε αποδώσει την οσμή σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου.

Η κατάθεση του υπευθύνου βάρδιας

Σύμφωνα με την κατάθεση του εργαζόμενου λίγο μετά τις 00:30 της 26ης Ιανουαρίου, περίπου τρεις ώρες πριν την έκρηξη, ενημέρωσε υπεύθυνο του εργοστασίου για «μια παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο». Σύμφωνα με τα όσα εκείνος αποκαλύπτει, του απάντησαν ότι πιθανότατα πρόκειται για αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων.

Από την πλευρά του ο υπεύθυνου βάρδιας που είναι ο ένας εκ των τριών που συνελήφθησαν μετά το πόρισμα της πυροσβεστικής, φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ότι αντιλαμβανόταν τη μυρωδιά κατά διαστήματα για περίπου έναν μήνα πριν την έκρηξη.

Στην κατάθεσή του αναφέρει ότι τον διαβεβαίωναν πως δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό και ότι η οσμή σχετιζόταν είτε με την πλήρωση καυσίμου στις δεξαμενές είτε με το πλυντήριο στη λάντζα.

Ο υπεύθυνος βάρδιας κατέθεσε ακόμη ότι είχε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα τον διευθυντή παραγωγής, τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και τον υδραυλικό του εργοστασίου. Παρά τις ενημερώσεις, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, δεν έγινε κάποια ουσιαστικός έλεγχος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η διαρροή δεν συνέβαινε μόνο τον τελευταίο ένα μήνα, αλλά τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε μήνες πριν την έκρηξη.

Οι αναφορές για έντονη οσμή ήταν πολλές και συχνές αλλά είτε δεν εκτιμήθηκαν είτε αποσιωπήθηκαν.