Στην Αθήνα έρχεται την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εν μέσω θύελλας που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της χώρας του εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς, το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί την Οδησσό το 2024.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει τον Ουκρανό ηγέτη, έχοντας ξεκαθαρίσει όμως πως το πρόβλημα της διαφθοράς στο εσωτερικό της χώρας είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί εάν το Κίεβο θέλει να προχωρήσει την ενταξιακή του πορεία.

Το περιεχόμενο της επίσκεψης

Η επίσκεψή του στην Αθήνα αναμένεται να έχει σαφές ενεργειακό περιεχόμενο σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας και Ουκρανίας, καθώς λαμβάνει χώρα στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Παράλληλά, στις διμερείς επαφές αναμένεται να γίνουν εκτενείς συζητήσεις και για οπλικά συστήματα.

Η συμφωνία, άλλωστε, που υπέγραψε την προηγούμενη Παρασκευή στο Ζάππειο η Atlantic-See LNG Trade (ΑΚTOR-ΔΕΠΑ) για την προμήθεια αμερικανικού LNG από τη Venture Global αλλά και για τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη προσφέρει την απαραίτητη βιωσιμότητα στο έργο του «Κάθετου Διαδρόμου».

Με την ελληνική εταιρεία να υπογράφει Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σε αυτές σημαντικών ποσοτήτων LNG, μιλάμε ουσιαστικά για το επόμενο βήμα στη διάθεση LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ως γνωστόν, ο «Κάθετος Διάδρομος» συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να επιτευχθεί η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, και αποτελεί ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του Ουκρανού προέδρου, καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία έχουν μειωθεί αισθητά.

Το σκάνδαλο και η «ζημιά» στην εικόνα του Ζελένσκι

Όσον αφορά το σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια μετά από 15 μήνες ερευνών, ο Ζελένσκι αναγκάστηκε να επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος του επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς. Ο Μίντιτς θεωρείτο στενός του φίλος και κατηγορήθηκε ότι ενορχήστρωσε μια από τις χειρότερες υποθέσεις διαφθοράς των τελευταίων ετών στη χώρα.

Οι κυρώσεις που έχουν στόχο τον 46χρονο Μίντιτς, προβλέπουν κυρίως το πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία.

Συγκεκριμένα, ο Τιμούρ Μίντιτς κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε ευρύ σύστημα διαφθοράς που επέτρεψε την υπεξαίρεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα.

Ο Μίντιτς ήταν συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Kvartal 95, η οποία ιδρύθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτού αυτός εισέλθει στην πολιτική και γίνει πρόεδρος το 2019 όταν ήταν γνωστός κωμικός ηθοποιός.

Ο Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος εγκατέλειψε την Ουκρανία λίγο πριν να ξεσπάσει το σκάνδαλο, είναι επίσης ύποπτος για την άσκηση επιρροής στις αποφάσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος είναι σήμερα γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Παράλληλα, οι Ουκρανοί υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Σβιτλάνα Γκριντσούκ και Γκέρμαν Γκαλούστσενκο αντίστοιχα, ανακοίνωσαν την Τετάρτη την παραίτησή τους κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι, μετά την αποκάλυψη αυτού του σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς.

Ο Γκαλούστσενκο κατηγορείται επίσης ότι είχε και «προσωπικό όφελος» στην υπόθεση αυτή σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ροών του ενεργειακού τομέα που δόθηκε στον Μίντιτς.

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Ζελένσκι θα φτάσει στο αεροδρόμιο της Αθήνας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νικήτα Κακλαμάνη. Η επίσκεψη πάντως δεν επιβεβαιώνεται ακόμη από την κυβέρνηση, καθώς – για λόγους ασφαλείας- οι επισκέψεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοινώνονται επίσημα λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή τους.