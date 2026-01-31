Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Ιράν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, με τις ιρανικές αρχές να διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες περί στοχοποίησης του αρχηγού του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Μία δεύτερη έκρηξη στα νότια στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη στο Μπαντάρ Αμπάς προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, καθώς και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και παρακείμενα καταστήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και συνεργεία διάσωσης, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας και διερεύνησης των αιτιών.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι «οι πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνουν λόγο για στοχοποίηση του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης είναι εντελώς ψευδείς», απορρίπτοντας σενάρια επίθεσης κατά ανώτατου στρατιωτικού στελέχους.