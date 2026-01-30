Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι μεγάλη δύναμη πυρός μετακινείται προς την περιοχή και ότι πρέπει η Τεχεράνη να συμφωνήσει για τα πυρηνικά.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο –μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε– που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερη από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα», ανέφερε.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης, αλλά διατύπωσε και έμμεση απειλή σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. «Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αυτό είναι καλό. Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί», σημείωσε.