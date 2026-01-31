Σοβαρό πλήγμα για τα γεωπολιτικά και ενεργειακά συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου χαρακτήρισε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠαΣοΚ, Γιάννης Μανιάτης, τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα.

Όπως σημείωσε, σύμφωνα με δηλώσεις του «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ που δημοσιεύονται σε κυπριακά μέσα ενημέρωσης, έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας του έργου και αναμένεται έγκριση για τη σύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω του ENTSO-E. Ο στόχος της Άγκυρας, κατά τον κ. Μανιάτη, είναι να παρουσιάσει το έργο αυτό ως «καταλληλότερη λύση» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιδιώξει την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Κριτική σε Λευκωσία-Αθήνα για καθυστερήσεις στο GSI

Ο ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ άσκησε έντονη κριτική στην Ελλάδα και την Κύπρο για την καθυστέρηση στις διαδικασίες γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (Greece–Cyprus–Israel ή GSI). Όπως τόνισε, ενώ οι δύο χώρες περιορίζονται σε «δήθεν μελέτες επικαιροποίησης» των οικονομικών δεδομένων του έργου, η Τουρκία και το ψευδοκράτος κινούνται γοργά προς την υλοποίηση του δικού τους σχεδίου.

Ο κ. Μανιάτης υπενθύμισε ότι το έργο του GSI είχε ενταχθεί από το 2013 στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της ΕΕ, με πολλαπλές θετικές αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική του σημασία. Παράλληλα, επισήμανε ότι έχει διασφαλιστεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση άνω των 657 εκατ. ευρώ για το έργο, το οποίο αποτελεί κρίσιμο κρίκο για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

«Αρνητικές εντυπώσεις στις Βρυξέλλες»

Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠαΣοΚ τόνισε ότι οι χειρισμοί Αθήνας και Λευκωσίας έχουν προκαλέσει «εξαιρετικά αρνητικές εντυπώσεις» στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με συνέπειες στα ενεργειακά θέματα ευρύτερα. Χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», που επιχειρεί να εμφανιστεί ως ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή στάση

Ο κ. Μανιάτης κάλεσε τις δύο κυβερνήσεις να επιλύσουν άμεσα το ζήτημα της χρηματοδότησης των 25 εκατομμυρίων ευρώ που εμποδίζει την πρόοδο του GSI και να ζητήσουν από κοινού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταδικάσει τις «παράνομες παρεμβάσεις» της Τουρκίας στις ερευνητικές εργασίες του έργου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται να καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας επίσημη θέση για την υπόθεση και την πιθανή εμπλοκή του ENTSO-E στη σχεδιαζόμενη διασύνδεση Τουρκίας–ψευδοκράτους.

Πηγή: OT.gr