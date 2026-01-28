Απόψε (28/1, 22:00) ολοκληρώνεται η League Phase του Champions League και ο Ολυμπιακός γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται για να παραμείνει στην πρώτη 24άδα της κατάταξης και να συνεχίσει στην επόμενη φάση.

Μετά τον θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν την προηγούμενη εβδομάδα οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν στους οκτώ βαθμούς και ξέρουν πως με νίκη στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ, σ’ ένα ματς που θα μεταδώσει ζωντανά το MEGA, θα βρίσκονται δεδομένα στην κλήρωση της ερχόμενης Παρασκευής (30/1) για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ. Οι 11 πόντοι σφραγίζουν το εισιτήριο και πιθανώς μία καλύτερη θέση στην τελική διαμόρφωση της League Phase.

Με ισοπαλία αρχίζουν τα μαθηματικά

Με ήττα από τον «Αίαντα» ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα εκτός συνέχειας. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση ισοπαλίας μεταξύ των δύο ομάδων.

Ρόλο θα παίξουν για αρχή δύο συγκεκριμένοι παράγοντες:

ο συνδυασμός αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό,

η διαφορά τερμάτων, η οποία είναι το πρώτο μεταξύ των κριτηρίων ισοβαθμίας.

Ο αντίπαλος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ψάχνει μόνο τη νίκη για να ελπίζει. Σε περίπτωση «Χ«, θα φτάσει τους 7 βαθμούς και θα αποκλειστεί. Στους 6 επίσης αυτή τη στιγμή είναι η βελγική Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (-10 και υποδέχεται την Αταλάντα), η πορτογαλική Μπενφίκα (-4 και υποδέχεται τη Ρεάλ), η νορβηγική Μπόντο Γκλιμτ (-2 και φιλοξενείται από την Ατλέτικο) και η κυπριακή Πάφος (-6 και φιλοξενεί τη Σλάβια Πράγας).

Ο Ολυμπιακός έχει ακριβώς από κάτω του την ιταλική Νάπολι και την δανική Κοπεγχάγη, που έχουν επίσης 8 βαθμούς, με τους Δανούς να είναι στο -6 και τους Ιταλούς στο -5. Συνεπώς σε περίπτωση ισοπαλίας στα τρία αυτά ματς, οι δυο αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» χρειάζονται περισσότερα γκολ από όσα πετύχει (υπάρχει φυσικά και το 0-0) η ελληνική ομάδα στο Άμστερνταμ.

Επίσης στους 8 βαθμούς βρίσκονται η ισπανική Μπιλμπάο και η ολλανδική PSV υπερτερώντας στην ισοβαθμία των Πειραιωτών. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε διαθέτει -4 στον συντελεστή τερμάτων και απόψε φιλοξενεί την πορτογαλική Σπόρτινγκ. Αντιστοίχως η Αϊντχόφεν (-1) υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου.

Τέλος, στους 7 βρίσκεται η βέλγικη Κλαμπ Μπριζ που παίζει εντός με τη γαλλική Μαρσέιγ και αναζητά μόνο το «τρίποντο».

Η βαθμολογία του Champions League

Άρσεναλ 21 Μπάγερν Μονάχου 18 Ρεάλ Μαδρίτης 15 Λίβερπουλ 15 Τότεναμ 14 Παρί Σεν Ζερμέν 13 Νιούκαστλ 13 Τσέλσι 13

——————– Μπαρτσελόνα 13 Σπόρτινγκ Λισαβόνας 13 Μάντσεστερ Σίτι 13 Ατλέτικο Μαδρίτης 13 Αταλάντα 13 Ίντερ 12 Γιουβέντους 12 Μπορούσια Ντόρτμουντ 11 Γαλατασαράι 10 Καραμπάγκ 10 Μαρσέιγ 9 Λεβερκούζεν 9 Μονακό 9 Αϊντχόφεν (PSV) 8 Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 Ολυμπιακός 8

——————– Νάπολι 8 Κοπεγχάγη 8 Κλαμπ Μπριζ 7 Μπόντο Γκλιμτ 6 Μπενφίκα 6 Πάφος 6 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 6 Άγιαξ 6 Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 – Αποκλεισμός Σλάβια Πράγας 3 – Αποκλεισμός Βιγιαρεάλ 1 – Αποκλεισμός Καϊράτ Αλμάτι 1 – Αποκλεισμός

Tα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase:

Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση Νίκες Εκτός έδρας νίκες Βαθμοί που κερδήθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00)