Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ απόψε το βράδυ (28/1, 22:00) στο Άμστερνταμ, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση είναι δίχως αύριο και για τις δύο ομάδες. Μετά τη νίκη επί της Μπάγερν οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στους οκτώ βαθμούς και στην 24η θέση του πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι με νίκη στο Άμστερνταμ θα βρίσκονται δεδομένα στην κλήρωση της Παρασκευής (30/1) για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ. Οι 11 πόντοι δίνουν πρόκριση και πιθανώς μία καλή θέση στην τελική κατάταξη της League Phase.

Με ήττα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα εκτός Ευρώπης. Το ερώτημα είναι «τι γίνεται με ισοπαλία;». Εδώ θα παίξουν ρόλο συγκεκριμένοι παράγοντες: Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και έπειτα η διαφορά τερμάτων, η οποία είναι το πρώτο μεταξύ των κριτηρίων ισοβαθμίας.

Στην αντίπερα όχθη ο Άγιαξ, θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει καθώς με ισοπαλία κόντρα στους Πειραιώτες θα φτάσει τους 7 βαθμούς και θα μείνει εκτός. Στους 6 επίσης αυτή τη στιγμή είναι οι Σεν Ζιλουάζ (-10 και υποδέχεται την Αταλάντα), Μπενφίκα (-4 και υποδέχεται τη Ρεάλ), Μπόντο/Γκλιμτ (-2 και φιλοξενείται από την Ατλέτικο) και Πάφος (-6 και φιλοξενεί τη Σλάβια Πράγας).

Ο Γάλλος Λετεσιέ διαιτητής της αναμέτρησης

Η όρισε τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ να ορίζεται στον τελικό των ερυθρολεύκων με τον Αίαντα. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί, τέταρτος θα είναι ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λετεσιέ έχει ξαναοριστεί φέτος σε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο 36χρονος Γάλλος ήταν ρέφερι στο ματς των Πειραιωτών με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (2-0), ενώ τη σεζόν 2023/24 είχε οριστεί στο Άντβερπ – ΑΕΚ (1-0) και το 2022/23 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (3-1).

