Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για τα δύσκολα. Απόψε έχει μία ακόμα δύσκολη αποστολή αφού αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άγιαξ (22.00, MEGA) και θέλει μόνο νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι νίκες απέναντι στην Καϊράτ και την Λεβερκούζεν επέτρεψαν στους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να κρατούν την τύχη στα δικά τους πόδια. Οι ερυθρόλευκοι έχουν αποδείξει ότι έχουν τον τρόπο να παίρνουν τέτοια ματς.

Το «ΒΗΜΑ» θυμάται πέντε αντίστοιχες περιπτώσεις στις οποίες ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μόνο νίκη για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία και τα κατάφερε άψογα.

Ο Σαβιόλα τον έστειλε στους «16»

Τη σεζόν 2013-14 ο Ολυμπιακός ήθελε μόνο νίκη απέναντι στην Άντερλεχτ για να προκριθεί στους «16» του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν θριαμβευτικά το καθήκον τους, αφού επικράτησαν με 3-1.

Η νίκη αυτή εξασφάλισε στους «ερυθρόλευκους» τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τη φάση των «16» για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, αφήνοντας την Μπενφίκα στην τρίτη θέση παρά τη δική της νίκη επί της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ελληνική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, ελέγχοντας τη μεσαία γραμμή και την κατοχή της μπάλας. Μετά από μια χαμένη ευκαιρία του Σαβιόλα στο 32’, ο Αργεντινός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 33’ με συρτό σουτ, εκμεταλλευόμενος κόντρα σε προσπάθεια του Φουστέρ. Ωστόσο, η Άντερλεχτ αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 39’ με τον Κλιέσταν, έπειτα από ταχύτατη αντεπίθεση των Βέλγων.

Η επανάληψη ξεκίνησε με αριθμητικό πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό, καθώς στο 49’ ο Κουγιατέ υπέπεσε σε πέναλτι (χέρι) και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παρά την απόκρουση του Πρότο στην εκτέλεση του Σαβιόλα, ο Αργεντινός «εξιλεώθηκε» στο 58’, σημειώνοντας το 2-1 με κοντινή προβολή.

Ο Τσόρι Ντομίνγκες στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσε τον θρίαμβο κάνοντας το 3-1.

Λύτρωση στο φινάλε κόντρα στη Μάλμε

Κάτι ανάλογο συνέβη και ένα χρόνο αργότερα. Σε μια αναμέτρηση με συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μάλμε με 4-2. Παρά τις προσωρινές ισοφαρίσεις των Σουηδών, η επιθετική πολυφωνία των «ερυθρόλευκων» χάρισε στην ομάδα τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, με την υπεροχή του να μετουσιώνεται σε γκολ στο 22’. Μετά από εκτέλεση πλαγίου του Μαζουακού, ο Κασάμι τροφοδότησε με κεφαλιά τον Φουστέρ, ο οποίος με νέα κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι άνοιξε το σκορ (1-0).

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πιέζει, όμως η Μάλμε «πάγωσε» το Φάληρο. Στο 59′ ο Κρουν ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση του Φόρσμπεργκ για το 1-1. Η απάντηση των Πειραιωτών ήταν άμεση. Ο κορυφαίος του γηπέδου, Τσόρι Ντομίνγκες, έκανε το 2-1 στο 63’ με ένα εντυπωσιακό εναέριο βολέ.

Παρά τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού από τους «ερυθρόλευκους», η Μάλμε εκμεταλλεύτηκε τη μοναδική της ευκαιρία στο 81’, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με πλασέ του Ρόζενμπεργκ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε με καταιγιστικό ποδόσφαιρο. Στο 87’, ο Μήτρογλου σημείωσε το 3-2 μετά από φάση διαρκείας, ενώ στο 90’ ο Αφελάι διαμόρφωσε το τελικό 4-2. Οι Σουηδοί ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Αντού στις καθυστερήσεις.

Όταν ταπείνωσε τη Μίλαν

Μία από τις λαμπρότερες σελίδες της ευρωπαϊκής του ιστορίας έγραψε ο Ολυμπιακός τον Δεκέμβριο του 2018. Οι ερυθρόλευκοι υπέταξαν τη Μίλαν με 3-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «32» του Europa League. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς χρειαζόταν νίκη με δύο γκολ διαφορά απέναντι στον ιταλικό κολοσσό και την πέτυχε. Μάλιστα, ανάγκασε το σύνολο του Τζενάρο Γκατούζο σε πρόωρο αποκλεισμό.

Οι Πειραιώτες επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους από το εναρκτήριο σφύριγμα, περιορίζοντας τους «Ροσονέρι» σε παθητικό ρόλο. Η υπεροχή αυτή μετουσιώθηκε σε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 2-0 με τον Σισέ στο 60ο λεπτό και το αυτογκόλ του Ζαπάτα στο 70΄, αλλά ο Κολομβιανός άσος μείωσε στο 72ο λεπτό. Η ψυχραιμία του Φορτούνη από τα 11 βήματα στο 81΄ έδωσαν την πρόκριση στην πειραϊκή ομάδα.

Στο τέλος μιλά ο Ελ Αραμπί

Τη σεζόν 2019-20 ο Ολυμπιακός έπεσε σε έναν εξαιρετικά δύσκολο όμιλο στο Champions League. Οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν στο ίδιο γκρουπ μαζί με την Τότεναμ, την Μπάγερν και τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Πειραιώτες κοίταξαν στα μάτια τα μεγαθήρια του ομίλου, Μπάγερν Μονάχου και Τότεναμ και κέρδισαν στην κρίσιμη μάχη τον Ερυθρό Αστέρα. Στο παιχνίδι με τους Σέρβους ο Ολυμπιακός δεν… λύγισε ούτε από την πίεση του αποτελέσματος, ούτε από την ατυχία. Τα έδωσε όλα και στο 88’ βρήκε το γκολ της λύτρωσης από το σημείο του πέναλτι με τον Ελ Αραμπί.

Ένα γκολ από τον Μαροκινό, το οποίο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, την τρίτη θέση στον όμιλο και την πρόκριση στους «32» του Europa League.

Ο από μηχανής Τικίνιο

Μια ανάλογη περίπτωση είχαμε και τη σεζόν 2021-22. Τότε ήταν βέβαια προτελευταία αγωνιστική αλλά ο αγώνας με την Φενέρμπαχτσε είχε χαρακτήρα τελικού. Οι ερυθρόλευκοι ήθελαν μόνο νίκη για να προκριθούν στην επόμενη φάση του Europa League και τα κατάφεραν.

Με «χρυσό» σκόρερ τον Τικίνιο Σοάρες, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Φενέρμπαχτσε στο «Γ. Καραϊσκάκης», εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από τη δυνατές μονομαχίες. Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η Φενέρμπαχτσε παρέμενε επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις, διατηρώντας το μηδέν στην άμυνα μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο.

Η λύση δόθηκε στο 89ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα ακριβείας του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ από τα αριστερά, ο Τικίνιο βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής και με άψογο τελείωμα νίκησε τον Μπερκέ Όζερ.