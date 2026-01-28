Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Άγιαξ σε έναν αγώνα δίχως αύριο και για τους δύο στο Champions League. Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Φρεντ Γκριμ ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες τους.
Ο Ισπανός κόουτς του Ολυμπιακού προχώρησε σε μια έκπληξη με τον Ταρέμι και τον Ελ Κααμπί να αγωνίζονται μαζί στην ενδεκάδα. Πιθανότατα, ο Ιρανός θα παίξει λίγο πιο πίσω με τον Μαροκινό στην κορυφή.
Από εκεί και πέρα ο Τζολάκης θα είναι στην εστία με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του. Ο Έσε με τον Μουζακίτη θα είναι το δίδυμο των κεντρικών μέσων. Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να είναι ο Ελ Κααμπί και πίσω του οι Μαρτίνς, Ροντινέι και Ταρέμι.
Η σέντρα στην αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 22.00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τη συχνότητα του MEGA.
Οι ενδεκάδες στο Άγιαξ – Ολυμπιακός
- Άγιαξ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν, Στέουρ, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ.
- Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ροντινέι, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.