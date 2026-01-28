Ήταν μόλις 40 ετών. Η Αριστέα Καζάκου, μία νέα μαχόμενη δικηγόρος και στέλεχος του ΠαΣοΚ από τη Μεσσηνία άφησε σήμερα το μεσημέρι την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας, μετά από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο.

Μέλος πολύτεκνης οικογενείας από την Κυπαρήσια, σπούδασε νομική στην Αθήνα και γρήγορα εντάχθηκε στην ΠΑΣΠ Νομικής που έγινε αναπληρώτρια γραμματέας και αργότερα θήτευσε στο Εθνικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΠαΣοΚ. Με το χαμόγελο στα χείλη και με ζηλευτά αποθέματα δύναμης και αισιοδοξίας αντιμετώπιζε τις δύσκολες στιγμές. Έμαθε για την ασθένεια της όταν ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας στις εθνικές εκλογές του 2023, όμως δεν την πήρε από κάτω και όλο το επόμενο διάστημα πάλευε με πρωτοφανή δύναμη.

Όλοι την θυμούνται ως έναν άνθρωπο ακέραιο και μαχητικό για τις ιδέες της. Έδωσε όλες τις μάχες από την πρώτη γραμμή και είχε δύο μεγάλες αγάπες.

Η πρώτη μεγάλη της αγάπη ήταν η οικογένεια της και ο σύζυγος της Γιώργος Κωνσταντόπουλος που είναι πρόεδρος ένωσης ξενοδόχων και ιδιοκτήτων τουριστικών καταλυμάτων Τριφυλίας. Ένας άνθρωπος που δεν έλειψε λεπτό από το πλευρό της. Όπως δεν έλειψαν και οι φίλοι της με τους οποίους συνδέθηκε όλα αυτά τα χρόνια και την επισκέπτονταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα. Ο Κώστας Τσουκαλάς με τον οποίο σπούδαζαν μαζί, όπως και η επιστήθια φίλη της Μάρα Κουκουδάκηδεν την ξέχασαν και ήταν εκεί.

Η δεύτερη μεγάλη της αγάπη ήταν η επιστήμη της, για την οποία ήταν περήφανη. Διατηρούσε γραφείο στον τόπο της της Κυπαρησία και υπήρξε από νεαρή ηλικία ενεργό μέλος στα συνδικαλιστικά των δικηγόρων. Αρχικά, με την παρουσία της από την εποχή που είχε εκλεγεί στην Ένωση Ασκούμενων Νέων Δικηγορών Αθηνών, και αργότερα με τον Δ.Σ.Α. Κανείς δεν ξεχνά πως μέχρι τον Οκτώβριο έδινε μάχη και στήριζε τον συνδυασμό του Μιχάλη Καλατζόπουλου στον Δ.Σ.Α.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Αριστέα Καζάκου ήταν αξιαγάπητη και αυτές τις ώρες, που σκεπάζει την Χαριλάου Τρικούπη ένα βαρύ πέπλο πένθους, όλοι θυμούνται και από μία ιστορία για να περιγράψουν πόσο δραστήρια ήταν μία κοπέλα που έφυγε τόσο νωρίς και είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στην Κυπαρισσία.

Το «αντίο» του Νίκου Ανδρουλάκη στην Αριστέα Καζάκου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του ανέφερε: «Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της».

Η ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη

«Την τελευταία φορά που σε είδα, μιλούσες δακρυσμένη για όσα έχεις ζήσει και τον αγώνα σου. Οχι σε πρώτο πρόσωπο, αλλά όλοι καταλαβαίναμε τι ένιωθες. Μιλούσες πάντα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έλεγες τα σοβαρά με χιούμορ και μέσα στο χιούμορ σου έκρυβες τα σοβαρά.

Ήσουν ψηλή και πάντα όρθια. Λεβέντισσα, ευθύβολη. Δεν κρυβόσουν και ήξερες πάντα πως να πεις ότι θέλεις. Διασχίσαμε παράλληλα μια μεγάλη διαδρομή, όχι πάντα εύκολη, αλλά πάντα γεμάτη σεβασμό και αγάπη. Το χαμόγελο σου ήταν πάντα λαμπερό και όσο το σκέφτομαι δεν μπορώ να σε σκεφτώ ποτέ, χωρίς χαμόγελο.

ΠΑΣΠ, Νεολαία, Ιπποκρατους, Χαριλάου, Νομική, συνέδρια, ΔΣΑ, ΠΑΣΟΚ, Μεσσηνία, ακόμα και στο Αμπου Νταμπι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια σου εκείνη την τελευταία φορά που βρεθήκαμε τον Οκτώβρη. Θα μας λείψεις. Καλό σου ταξίδι Αριστέα».

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Δουδωνή

«Η Αριστέα μας, η Αριστέα Καζάκου δεν είναι πια μαζί μας. Η φίλη μας των φοιτητικών χρόνων, της Νομικής και της ΠΑΣΠ, που βρεθήκαμε σε τόσους κοινούς αγώνες στο πανεπιστήμιο και ξανά τα τελευταία χρόνια, όταν δώσαμε τη μάχη της δικής μας γενιάς για την αναγέννηση του σπιτιού μας, του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πια μαζί μας.

Θυμάμαι τη φοβερή μαχητικότητά της και το καυστικό της χιούμορ, τον δυναμισμό και την ευθύτητα, όλα αυτά τα 18 χρόνια που συμπορευτήκαμε και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα βρεθούμε ξανά. Θα μας λείψεις πολύ, Αριστέα. Πάρα πολύ. Καλό ταξίδι»