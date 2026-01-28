Σοβαρές ενδείξεις κρίσης καταγράφονται στο Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και συνολικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη στελέχωση και την ελκυστικότητα της στρατιωτικής καριέρας.

Οι πρόσφατες αναφορές για τέσσερις παραιτήσεις στελεχών από το πλήρωμα της νέας φρεγάτας «Κίμων», λίγο μετά τον κατάπλου της στον ναύσταθμο Σαλαμίνας στις 15 Ιανουαρίου 2026, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Οι παραιτήσεις σημειώνονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πληρωμάτων για τις νέες φρεγάτες («Κίμων»), γεγονός που αναδεικνύει το βάθος του προβλήματος.

Επιπλέον ιστορικό ρεκόρ παραιτήσεων στελεχών καταγράφηκαν το 2025 στο Πολεμικό Ναυτικό με τις παραιτήσεις να ανέρχονται στις 276.

Παραιτήσεις σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις

Το φαινόμενο επεκτείνεται σε όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στους στρατιωτικούς ιατρούς.

Την ίδια στιγμή, αποτυχία καταγράφεται και στις διαδικασίες προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για το 2025. Στον πρόσφατο διαγωνισμό, ειδικά στο Πολεμικό Ναυτικό, η προσέλευση των υποψηφίων δεν ξεπέρασε το 50%.

Απαξίωση για τις στρατιωτικές σχολές

Ανάλογη εικόνα απαξίωσης εμφανίζουν και οι Στρατιωτικές Σχολές. Οι βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν πρωτοφανή πτώση, κυμαινόμενες μεταξύ 9.000 και 11.000 μορίων, ενώ η κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων στο Πολεμικό Ναυτικό και στον Στρατό Ξηράς παρέμεινε κάτω από το 50%.

Ιδιαίτερα ενδεικτική της κατάστασης είναι και η στάση των οικογενειών, καθώς ολοένα και περισσότεροι γονείς αποθαρρύνουν τα παιδιά τους από το να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι ερωτήσεις που δέχονται πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες αφορούν κυρίως τη διαδικασία παραίτησης και όχι την κατάταξη.