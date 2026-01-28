Τέσσερις από όσους καταδικάστηκαν για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, μια τραγωδία για την οποία δεν υπήρξε πραγματική δικαίωση των θυμάτων, έχουν ζητήσει από τον Αρειο Πάγο να μειωθούν οι ποινές τους, μικρές σε σχέση με το μέγεθος της καταστροφής και την ευθύνη τους (αλλά αυτές προβλέπει ο νόμος).

Οι αιτούντες τη μείωση της ποινής τους και ουσιαστικά την αποφυλάκιση για όσους είναι μέσα στη φυλακή, είναι ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης και ο άνθρωπος που έβαλε με βαρύτατη εγκληματική αμέλεια τη φωτιά, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος!

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής Τερζούδης και Ματθαιόπουλος, καθώς και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, είναι μέσα στη φυλακή και έχουν προσφύγει στον Άρειο Πάγο, επικαλούμενοι ότι το εφετείο δεν τους αναγνώρισε – ως όφειλε κατ’ αυτούς – ελαφρυντικά, όπως του πρότερου έντιμου βίου (τώρα λέγεται σύννομος) και επιπλέον ότι κακώς η ποινή τους δε μετράπηκε σε χρηματική, όπως είχε γίνει στη δίκη του πρώτου βαθμού, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων.

Η εισαγγελική πρόταση απο την αντεισαγγελέα Νίκη Αναστασία Μουζάκη, υπήρξε αρνητική και οι αρεοπαγίτες θα αποφασίσουν τελικά τι θα γίνει.

Η εισαγγελέας στον Αρειο Πάγο υποστήριξε ότι «η απόφαση είναι αιτιολογημένη, τόσο ως προς την ενοχή, όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών». Eπίσης, αιτιολογημένη και σωστή χαρακτήρισε την απόφαση ότι η ποινή τους δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε σε χρηματική.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο, παρόντες ήταν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητώντας από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζησουν», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιων της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνωστου.