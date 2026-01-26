Πέντε λεπτά πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01), ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» σείει τα Τρίκαλα, προκαλώντας αναστάτωση σε ολόκληρη την πόλη.

Η φονική έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις γυναίκες, ενώ μία ακόμη παραμένει αγνοούμενη μέσα στα συντρίμμια του εργοστασίου, που παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες. Η τραγωδία συγκλονίζει τη χώρα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσίευσε το trikalazoom.site, ο θόρυβος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση έως και 8 χιλιομέτρων, υπογραμμίζοντας την ένταση και το μέγεθος της καταστροφής.

Το ηχητικό ντοκουμέντο

Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας στη «Βιολάντα»

Η σφοδρότητα της έκρηξης προκάλεσε το άνοιγμα των διπλανών πάνελ του κτηρίου και την κατάρρευση μέρους της σκεπής. Μάλιστα, από την έκρηξη κατέρρευσε εντελώς και ένας τοίχος με αποτέλεσμα το κτήριο να χωριστεί στα δύο, όπως αναφέρει το trikkipress.gr.

Όλα έγιναν σε παλαιότερο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Μπροστά από αυτό το κτήριο είχε κατασκευαστεί η νέα υπερσύγχρονη μονάδα της εταιρείας, η οποία δεν απειλήθηκε.

Στο κτήριο το οποίο και καταστράφηκε εντελώς. Η έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του κτηρίου και η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο συγκεκριμένο κτήριο δεν υπάρχουν δεξαμενές υγραερίου, ωστόσο δεν αποκλείεται η φωτιά να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου, αμμωνίας ή άλλου αερίου.

Στο σημείο λειτουργούσαν φούρνοι της εταιρείας και έτσι όλα τα σενάρια εξετάζονται.

«Τεράστιο ωστικό κύμα»

H αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή κάνει λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.

Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».

Κατά την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».

Εργατικό Κέντρο Τρικάλων: Επανειλημμένα ζητούσαμε μέτρα προστασίας

«Επανειλημμένα έχει “μαλλιάσει η γλώσσα μας” σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να επισημαίνουμε τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την υγιεινή και ασφάλεια συνολικότερα στις επιχειρήσεις και στα εργοστάσια της περιοχής μας», τόνισε ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του ΕΚ Τρικάλων μετά την μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά που έγινε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου ήδη έχουν βρεθεί τέσσερις νεκρές εργάτριες και αγνοούνται ακόμα δύο.

«Κάτω από το ποιες συνθήκες δούλευε η βιομηχανία είναι ένα ζήτημα το οποίο κι εμείς το εξετάζουμε και στην επαφή μας με την επιθεώρηση εργασίας και με την Πυροσβεστική να δούμε τις συνθήκες. Είχαμε τεράστια έκρηξη. Για να έγινε τεράστια έκρηξη προφανώς κάποιο εύφλεκτο υλικό υπήρχε, κάτι που δημιούργησε τις συνθήκες γιατί η πυρκαγιά, από την ενημέρωση που έχουμε, προκλήθηκε μετά την έκρηξη. Προηγήθηκε ισχυρότατη έκρηξη και μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, κ. Αρμάγος προσθέτοντας ότι η εικόνα στο εργοστάσιο είναι «λες κι έχει πέσει πύραυλος».

Ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται πολλοί συνάδελφοι των εργαζόμενων που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο καθώς «και συγγενείς των θυμάτων που είναι αλλόφρονες, καταλαβαίνετε είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη» και πρόσθεσε ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων όλους τους προηγούμενους μήνες με μια σειρά δράσεων είχε αναδείξει «ως πρώτο θέμα» το θέμα των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς «στο παρελθόν είχαμε κι άλλα ατυχήματα και πριν από τρία χρόνια είχαμε θανατηφόρο σε άλλο εργοστάσιο της περιοχής».

«Είχαμε επιχειρήσει πρόσβαση και δεν μας επιτράπηκε»

Μάλιστα τόνισε ότι κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου είχε επισκεφτεί το περασμένο καλοκαίρι και το συγκεκριμένο εργοστάσιο για να κάνει παρέμβαση για το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων.

«Τώρα τις συνθήκες της δουλειάς στο εργοστάσιο μέσα δεν τις ξέρουμε επειδή δεν είχαμε και την καλύτερη πρόσβαση στους χώρους μέσα. Όσες φορές επιχειρούσαμε επαφή με τους εργαζομένους ως Εργατικό Κέντρο αυτή σταματούσε στην πύλη του εργοστασίου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρμάγος και πρόσθεσε σε εκείνη την επίσκεψη του κλιμακίου «είχαν γίνει παρατηρήσεις για το θέμα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων».

«Ήταν δύσκολη η πρόσβαση να μπούμε ως Εργατικό Κέντρο στην επιχείρηση και να μιλήσουμε στους εργαζόμενους» ανέφερε.

Τέλος ανέφερε ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων θα προχωρήσει σε κάθε κινητοποίηση προκειμένου να έρθουν στο φως τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς που στέρησαν τη ζωή στις εργαζόμενες του εργοστασίου.

Επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή κλιμάκια του ΕΚ Τρικάλων βρίσκονται στο σημείο της πυρκαγιάς και στο νοσοκομείο Τρικάλων, στο πλευρό των τραυματιών εργαζομένων.