Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (01/06) δίπλα στην Εθνική Οδό στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες, καθώς και μια ομάδα πεζοπόρων.

Λόγω της κινητοποίησης της Πυροσβεστικής έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του 61ου χλμ.

Λόγω και τις επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές όπως φαίνεται και στον χάρτη.

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και του προαστιακού σιδηρόδρομου.