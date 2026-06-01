Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μίλησε, μέσω «υψηλόβαθμων αντιπροσώπων» με τη φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισράηλ.

Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, ευθέως ή μέσω μεσολαβητών. Η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του κοινοβουλιού Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Ο πόλεμος στον Λίβανο, απόρροια του πολέμου στο Ιράν, είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζοι, λόγω των ισραηλινών πληγμάτων και των εντολών εκκένωσης μετά τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ισραηλινό έδαφος για να στηρίξει τη σύμμαχό της, την Τεχεράνη.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό Κάστρο Μποφόρ και μια στρατηγικής σημασίας κορυφογραμμή στον νότιο Λίβανο. Είχαν προηγηθεί, την προηγούμενη ημέρα, οι σφοδρότερες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.

Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει στην ανάρτησή του ότι «Είχα μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όποια στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν έχουν ήδη αναγκαστεί να επιστρέψουν.

Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τη Χεζμπολάχ, και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες, ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι ούτε εκείνοι θα επιτεθούν στο Ισραήλ».

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται πως δεν είχαν δώσει το «πράσινο φως» για επιθέσεις στη Βηρυτό

Η προειδοποίηση του Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις στη Βηρυτό είχε ως στόχο, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση Kan, να ασκήσει πίεση στη Χεζμπολάχ, ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων θα μπορούσε να προκαλέσει αντίδραση στη Βηρυτό. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν δώσει το πράσινο φως στο Ισραήλ για μια τέτοια κίνηση.

Τις τελευταίες ώρες έχουν πραγματοποιηθεί εντατικές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, εν μέσω ανησυχιών ότι οι ισραηλινές απειλές κατά της Βηρυτού θα μπορούσαν να ανατρέψουν έναν ακόμη γύρο ισραηλινο-λιβανικών συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί για αύριο. Η Ουάσιγκτον καταβάλλει προσπάθειες για μια συνολική κατάπαυση του πυρός και δεν επιθυμεί την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιμένει ότι οποιαδήποτε εκεχειρία δεν θα περιλαμβάνει την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο. Οι ισραηλινές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που πρόσφατα επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους, αναμένεται να παραμείνουν στις τρέχουσες γραμμές επαφής (σ.σ. το μέτωπο, “line of contact”).

Το γεγονός ότι οι συνομιλίες εξακολουθούν να προχωρούν μπορεί να υποδηλώνει ότι μια επίθεση στη Βηρυτό παραμένει εκτός συζήτησης προς το παρόν.