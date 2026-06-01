Οι μετακινήσεις στελεχών από την αριστερά προς το ΠαΣοΚ, αλλά και από το ΠαΣοΚ προς την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα τροφοδοτούν καθημερινά τις παραπολιτικές στήλες με ειδήσεις. Όσον αφορά εκείνους που αποχωρούν από το ΠαΣοΚ στην πλειοψηφία τους είχαν υποστηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές τον Χάρη Δούκα. Ονόματα όπως αυτά του Αντώνη Σαουλίδη, της Άννας Παπαδοπούλου, του Γιώργου Μπουλμπασάκου, του Αλεξάνδρου Διαμαντόπουλου, του Σπύρου Πώρου ακόμη και του Δημήτρη Τζιώτη που τον θυμούνται όλοι από την παρουσία του στο παρελθόν σε debate για την διεκδίκηση της ηγεσίας του ΠαΣοΚ, δεν βρίσκονται πλέον στο μητρώο της Χαριλάου Τρικούπη.

Αντίθετα στελέχη όπως ο Μάρκος Μπόλαρης, η Ζωή Καρκούλια, ο Νίκος Μαδεμλής, η Γεωργία Γεννιά, ο Άγης Τάτσης, ο Λευτέρης Τζιόλας, ο Γιώργος Παπαμάρκου, ο Κώστας Καραχάλιος και ο Τζούλιαν Χάτζιου μετέχουν ενεργά στην επιτροπή διεύρυνσης του ΠαΣοΚ και στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της Χαριλάου Τρικούπη.

Η δήλωση Χ. Δούκα

Στο πλαίσιο αυτό η απάντηση του Χάρη Δούκα σε ερώτηση για κοινή συμπόρευση του ΠαΣοΚ με την ΕΛΑΣ, πυροδότησε αντιδράσεις στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε πως «εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση».

Στη συνέχεια όμως της απάντησης του μίλησε για την προοπτική διαλόγου ακόμη και προεκλογικά «ξαναλέω ότι θα πρέπει αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής;

Το άθροισμα μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμη και κυβερνητικά θα πρέπει θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές ποια είναι τα προγράμματα μας, που υπάρχουν συγκλήσεις, που διαφωνούμε και που συμφωνούμε».

Οι αντιδράσεις

Όμως πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις ο Χάρης Δούκας με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να αποσαφηνίσει πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠαΣοΚ και υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου, «στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και επικοινωνία της πλευράς του Δημάρχου Αθηναίων με υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη πριν την διευκρινιστική ανάρτηση. Κάτι που αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της ενόχλησης που υπήρξε στην αρχική του τοποθέτηση.

Πάντως εντός ΠαΣοΚ δηλώνουν προς τα έξω ικανοποιημένοι από όσα δήλωσε ο Χάρης Δούκας στην ανάρτηση του και υπογραμμίζουν πως το πρόβλημα το έχει το κόμμα Τσίπρα. «Τόσο η κυρία Κουφονικολάκου, όσο και ο κύριος Νυφούδης λένε όχι σε συνεργασία με το ΠαΣοΚ ακόμη και μετεκλογικά» τονίζει υψηλόβαθμο της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνοντας παράλληλα πως «οι εκπρόσωποι της ΕΛ.Α.Σ. ομολογούν πως θέλουν να βολευτούν σε μία καρέκλα και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα με σκοπό να έρθει η πολιτική αλλαγή για τους πολίτες». Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν πως η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο με ψήφο στο ΠαΣοΚ

Η θέση της Άννας Διαμαντοπούλου

Θέση στο θέμα των συνεργασιών πήρε όμως και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ. Η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής απάντησε έμμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων ξεκαθαρίζοντας πως πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και ηθικά αντίπαλος του ΠαΣοΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και «σε αυτό συμφωνούμε όλοι».

Στη συνέχεια όμως υπογράμμισε πως αντίπαλος του ΠαΣοΚ είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη, σημειώνοντας πως «το ΠαΣοΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης». Τέλος, αναρωτήθηκε «αγαπάμε το ΠαΣοΚ;» και ζήτησε από τους υποστηρικτές και τα στελέχη του κόμματος να το αποδείξουν.