Με νέα ανακοίνωσή της η βιομηχανία Βιολάντα εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Η εταιρεία δηλώνει ότι προτεραιότητά της είναι να στηρίξει με σεβασμό τις οικογένειες των θυμάτων και να σταθεί δίπλα τους σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Βιολάντα

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.