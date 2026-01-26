Στον θρήνο έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Τρικάλων, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για την τύχη των αγνοούμενων γυναικών, μετά την εκκωφαντική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Λίγο μετά τις εννέα το πρωί, τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν αρχικά στο υπόγειο του εργοστασίου, τις απανθρακωμένες σορούς τριών γυναικών, από τις πέντε συνολικά που αναζητούνταν στον χώρο. Δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα, η λίστα των θυμάτων μεγάλωσε, καθώς ανασύρθηκε νεκρή και τέταρτη εργαζόμενη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καταστραφεί εντελώς το πίσω εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Πρόκειται για το παλαιότερο κτήριο της επιχείρησης.

Η νέα σύγχρονη μονάδα βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα και μέχρι στιγμής δεν απειλείται.

Στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες, καθώς και οι ΕΜΑΚ Τρικάλων και Λαμίας, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων τουλάχιστον επτά άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διακομίστηκαν κυρίως για προληπτικούς λόγους, με αναπνευστικά προβλήματα, όπως επεσήμανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία για τη φονική πυρκαγιά, πριν την ανεύρεση των τεσσάρων νεκρών γυναικών, εστιάζει στους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, είναι το μόνο που την απασχολεί.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Πώς περιγράφουν την έκρηξη

Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας, είναι ανατριχιαστικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν από τα ξημερώματα μάχη με τις φλόγες, ενώ το κτίριο έχει κοπεί στα δύο, με την καταστροφή του από τις φλόγες να είναι ολοκληρωτική.

«Στο σημείο παραμένουν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Δύσκολη η πρόσβαση, καθώς η φωτιά είναι ακόμη σε εξέλιξη και παρέχουμε οπιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί, ενώ ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας», είπε, νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μεταφέροντας τις στιγμές αμέσως μετά την έκρηξη που φαίνεται να σημειώθηκε στο υπόγειο, ο ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας trikalaola, Νίκος Σαλέπης, περιέγραψε στο Mega News πώς το παλιό κτίριο του εργοστασίου άνοιξε σαν τριαντάφυλλο, με πάνελ, τοίχους και σκεπή να καταρρέουν, ενώ άνοιξε και τεράστιος κρατήρας.

Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι, οι οποίοι λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι σοροί των τεσσάρων γυναικών βρέθηκαν στους φούρνους και στο υπόγειο του κτηρίου.

Στο εργοστάσιο, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου, ωστόσο υπήρχε αμμωνία και προπάνιο, υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Γιατί δεν εργαζόταν όλη η βάρδια των 30 ατόμων

Στο μεταξύ, μέσα στην τραγωδία, κάποιοι υπήρξαν τυχεροί, καθώς τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η βάρδιά τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Σαλέπης, η μειωμένη παρουσία των εργαζομένων οφειλόταν σε απόφαση της διοίκησης της εταιρείας. Συγκεκριμένα, είχε επιλεγεί να περιοριστεί ο αριθμός της βάρδιας, καθώς χθες, είχε πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στη βάρδια ήταν παρόντα 12 άτομα, αντί για περίπου 30 που εργάζονται συνήθως.

«Δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στο Συνδικάτο οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις»

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος δήλωσε στο ThessPost.gr ότι από πέρυσι το καλοκαίρι διενεργήθηκαν έλεγχοι από αρμόδια κλιμάκια στις εγκαταστάσεις, αλλά τα συμπεράσματα του πορίσματος δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στο Συνδικάτο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το περασμένο καλοκαίρι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου επισκέφθηκαν τους χώρους τους εργοστασίου, μαζί με υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας. Ο κ. Αρμάγος εξηγεί στο ThessPost.gr ότι διαχρονικά το Εργατικό Κέντρο αναδεικνύει το ζήτημα των μέτρων ασφάλειας και θα ζητήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο πόρισμα του ελέγχου που διενεργήθηκε.

«Είμαστε σε επαφή, ώστε να έχουμε πρόσβαση στα πορίσματα σχετικά με το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, για να διαπιστώσουμε και τις συνθήκες κάτω από τις oποίες έγινε το συμβάν και εάν τηρούνταν τα μέτρα ασφάλειας. Και θα το απαιτήσουμε με κάθε τρόπο. Είμαστε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε και για κινητοποιήσεις, να πιέσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση – ακόμη και να προκηρύξουμε απεργία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Λες και έπεσε πύραυλος»

«Η έκρηξη έγινε στην πίσω πτέρυγα, στον χώρο μέσα δεν είχαμε μπει ποτέ σαν εργατικό κέντρο – δεν τους γνωρίζουμε. Μια πτέρυγα έχει ισοπεδωθεί, λες και έχει πέσει πύραυλος», δηλώνει ο κ. Αρμάγος, ενώ εξηγεί ότι «εκείνο που επιδιώκαμε είναι να έχουμε πρόσβαση, να μιλάμε με τους εργαζόμενους, μέσα στο εργοστάσιο δεν έχουμε μπει». Και προσθέτει: «Είχαμε ζητήματα παρεμπόδισης από την εταιρεία».