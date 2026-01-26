Με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο τροφίμων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις εργαζόμενες και τραυμάτισε άλλους επτά, ξεκίνησε την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για την τραγωδία.

Την ίδια ώρα το δυστύχημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες ασφαλείας και την ευθύνη της διοίκησης.

Το συλληπητήριο μήνυμα Ανδρουλάκη

Ειλικρινή συλληπητήρια για τον θάντο των τεσσάρων εργατριών στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίλακα, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε: «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των εργατριών, που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους. Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Η ανάρτηση Φάμελλου για την τραγωδία στην Βιολάντα

Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Και προσθέτει: Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τη συμπαράστασή μου σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών.

Έχω επανειλημμένα τονίσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και το οξύτατο πρόβλημα αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Τρίκαλα μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

ΚΚΕ: Να απαντηθούν όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για τις αιτίες

«Η έκρηξη στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής 4 νεκρές εργάτριες και 7 τραυματίες, σχεδόν ολόκληρη η νυχτερινή βάρδια του εργοστασίου, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η εργατική τάξη της χώρας πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και επισημαίνει:

«Μόνο το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς, εξαιτίας της υπερεργασίας, της έλλειψης των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής και της ανυπαρξίας ελέγχων απ’ τις αρμόδιες κρατικές αρχές, σημειώνοντας νέο “μαύρο ρεκόρ” στα εργοδοτικά εγκλήματα.

Το ΚΚΕ απαιτεί να απαντηθούν άμεσα και με σαφήνεια, χωρίς καμία συγκάλυψη και κροκοδείλια δάκρυα περί “κακιάς στιγμής”, όλα τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα, καθώς το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων επανειλημμένα είχε προβεί σε παρεμβάσεις και καταγγελίες για τη λήψη μέτρων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της ζωής των εργαζομένων στα εργοστάσια της περιοχής, μεταξύ των οποίων και στο εργοστάσιο “Βιολάντα”».

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων θα είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας ενάντια στην πολιτική που “θυσιάζει” τα δικαιώματα, την υγεία, ακόμα και τη ζωή των εργατών, στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Τσίπρας: Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση;

«Η σκέψη μας σήμερα βρίσκεται στα Τρίκαλα, δίπλα στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του και ο Αλέξης Τσίπρας.

«Οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα δεν είναι απλά ονόματα σε μια είδηση, είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν το πρωί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ.Πονάει βαθιά να αναλογίζεται κανείς πως το 2025 έκλεισε με τον τραγικό απολογισμό δεκάδων νεκρών σε εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Και συνεχίζει: «Αναρωτιέμαι, ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Ως πότε η εργασία θα ταυτίζεται με τον κίνδυνο και όχι με τη δημιουργία;

Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται την προστασία της εργασίας με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες που τηρούνται απαρέγκλιτα. Είναι χρέος μας να διαμορφώσουμε ένα κράτος που θα παρέχει πραγματική ασφάλεια για όλες και όλους, ώστε καμία ζωή να μη θυσιάζεται πια στον βωμό της κρατικής αδιαφορίας».

«Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους που σήμερα, για ακόμη μια φορά, θρηνούν την απώλεια δικών τους ανθρώπων», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.