Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε στην Καλαμάτα, όπου ένας 40χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το έγκλημα έγινε ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο. Ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Το χρονικό

Στη 1 και 47 το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχεται 3 κλήσεις από γείτονες. Μέσα σε πέντε λεπτά, οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, όμως το κακό έχει ήδη συμβεί.

Οι αστυνομικοί βρίσκουν τον άνδρα με κηλίδες αίματος στα ρούχα του και τη γυναίκα να κείτεται νεκρή στο πάτωμα.

Το σώμα της 39χρονης έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τις Αρχές.

«Ξύπνησα και κρατούσε μαχαίρι», ισχυρίστηκε ο 41χρονος

Τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της γυναίκας για να την ενοχοποιήσει. Όμως οι κηλίδες αίματος και οι αντιφάσεις στα όσα έλεγε αποκάλυψαν πολύ γρήγορα την αλήθεια.

Μετά από επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών λύγισε και ομολόγησε το έγκλημα. Υποστήριξε όμως ότι εκείνη πήγε να του επιτεθεί πρώτη και εκείνος αμύνθηκε και τη σκότωσε.

«Κάποια στιγμή άνοιξα τα μάτια μου και τη βρήκα από πάνω μου να με απειλεί με το μαχαίρι. Της το πήρα και τη σκότωσα».

Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν περιστασιακά σε ξενοδοχεία της πόλης. Λάτρευε τον χορό και είχε ενεργή παρουσία στα social media, ανεβάζοντας συχνά διάφορα βίντεο.

Συγγενικά πρόσωπα μιλούν για συνεχείς καβγάδες και ένταση μεταξύ του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα. Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει πως η κατάληξη θα ήταν μοιραία.

Το μεγαλύτερο δράμα, όμως, βρίσκεται στα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας. Δύο παιδιά 6 και 10 ετών που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα που η μητέρα τους δεχόταν τις φονικές μαχαιριές.

Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον και θα δεχθούν ψυχολογική υποστήριξη, ενώ συγγενείς καλούνται τώρα να διαχειριστούν μία αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία.

Ο 40χρονος λογιστής που θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται και το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στις λεπτομέρειες του νέου φρικτού φονικού.