Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα, Τρίτη, και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Συνέχεια Πανελλαδικών την Τετάρτη, για τα ΓΕΛ

Με την τρίτη ημέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ τις Πανελλαδικές. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).