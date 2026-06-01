Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα, καθώς νέα στοιχεία από το ανακριτικό υλικό φωτίζουν τη στάση που κράτησε ο 41χρονος γυναικοκτόνος αμέσως μετά την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιχείρησε αρχικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές, ισχυριζόμενος στους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι η σύζυγός του είχε αυτοτραυματιστεί.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συστηματικής εξέτασής του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, ο 41χρονος μετέβαλε την υπερασπιστική του γραμμή και προχώρησε σε πλήρη ομολογία. Περιγράφοντας στους αστυνομικούς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, ο ίδιος πρόβαλε τον ισχυρισμό της άμυνας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα».

«Ακούγονταν σπαρακτικές φωνές»

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της τραγωδίας ξεκίνησε στη 01:47 τα ξημερώματα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε αλλεπάλληλες, έντρομες κλήσεις από ενοίκους της πολυκατοικίας. Οι πολίτες κατήγγειλαν ότι από το συγκεκριμένο διαμέρισμα ακούγονταν σπαρακτικές γυναικείες κραυγές που καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στις 01:52, ισχυρές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας (Υ.Δ.Ε.Ε.) και του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας έφτασαν στο σημείο. Έξω από την πόρτα βρίσκονταν ήδη ανάστατοι οι γείτονες, οι οποίοι ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι φωνές είχαν σταματήσει απότομα λίγο πριν την άφιξή τους, ενώ ο ίδιοι χτυπούσαν επίμονα την εξώπορτα χωρίς να λαμβάνουν καμία απάντηση.

Η μακάβρια ανακάλυψη

Κατόπιν αυστηρών εντολών των αστυνομικών, η πόρτα του διαμερίσματος τελικά άνοιξε. Μπροστά τους εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης. Η εικόνα του πρόδιδε αμέσως τι είχε προηγηθεί. Στα ρούχα του έφερε διάσπαρτες, εμφανείς κηλίδες αίματος.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και κατευθύνθηκαν στην κρεβατοκάμαρα, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα. Στο πάτωμα του δωματίου κοιτόταν νεκρή, μέσα σε μια λίμνη αίματος, η σύζυγός του. Η άτυχη 39χρονη έφερε πολλαπλά, βαθιά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι από αιχμηρό όργανο, πιθανότατα μαχαίρι.

Σε μια προφανή και μακάβρια προσπάθεια του δράστη να θολώσει τα νερά ή να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, στο αριστερό χέρι της νεκρής γυναίκας υπήρχε τοποθετημένο ένα μαχαίρι, το οποίο φαινόταν να κρατά από τη λαβή.

Η ψυχρή ομολογία

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν αμέσως τον 41χρονο και τον προσήγαγαν στην Υ.Δ.Ε.Ε. Καλαμάτας. Εκεί, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο δράστης λύγισε και ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε τη σύζυγό του, προβάλλοντας τις δικές του αιτιάσεις για τον καυγά και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα παιδιά τους

Η πιο τραγική πτυχή της υπόθεσης αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί ερεύνησαν τους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Σε έτερο υπνοδωμάτιο βρέθηκαν να κοιμούνται στο κρεβάτι τους τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας μόλις δέκα και έξι ετών, τα οποία ευτυχώς δεν είχαν υποστεί φυσική βλάβη.

Τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν αμέσως από το περιβάλλον της τραγωδίας και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη και η ανάλογη παιδιατρική φροντίδα.

Ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος κρατείται και σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προκειμένου να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας.