Ένας 15χρονος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο νοσοκομείο «Παίδων» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που αποδίδεται σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ο ανήλικος εντοπίστηκε αναίσθητος στη Νέα Σμύρνη και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν το περιστατικό ο 15χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε αλκοολούχο ποτό από μίνι μάρκετ, επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα που τον παρουσίαζε ως ενήλικο, μαζί με δύο συνομηλίκους του. Μετά την κατανάλωση, έχασε τις αισθήσεις του, με τους φίλους του να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου για πλαστογραφία, ενώ δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να εξαπατήθηκε από την πλαστή ταυτότητα. Η κατάσταση της υγείας του 15χρονου είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.