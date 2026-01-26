Απόλυτη καταστροφή αποτυπώνουν οι εικόνες από την ισχυρή έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις σε ένα κατεστραμμένο βιομηχανικό τοπίο.

Λίγο μετά τις εννέα το πρωί, τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν στο υπόγειο του εργοστασίου, τις απανθρακωμένες σορούς τριών γυναικών, από τις πέντε συνολικά που αναζητούνταν στον χώρο. Λίγη ώρα αργότερα ανασύρθηκε νεκρή και τέταρτη εργαζόμενη.

Τεράστιοι όγκοι καπνού καλύπτουν την περιοχή, ενώ σκελετωμένα μεταλλικά κελύφη και η κατεστραμμένη στέγη μαρτυρούν τη σφοδρότητα της έκρηξης.

Στις εναέριες λήψεις, η έκταση της καταστροφής γίνεται εμφανής: μεγάλα τμήματα του κτιρίου έχουν καταρρεύσει, με τα συντρίμμια να είναι διάσπαρτα τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεων.

Οι επίγειες εικόνες καταγράφουν πυροσβέστες να κινούνται ανάμεσα σε παραμορφωμένα πάνελ και καμένα υλικά, με το νερό να σχηματίζει λίμνες στο οδόστρωμα από τις συνεχείς ρίψεις.

Ακολουθούν εικόνες απόλυτης καταστροφής: