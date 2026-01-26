Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα της Δευτέρας, στη γνωστή βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας, με τις εξελίξεις να είναι τραγικές, καθώς, πληροφορίες που μεταφέρουν οι ανταποκριτές της ΕΡΤ στην περιοχή, αναφέρουν ότι από τις αρχικά αγνοούμενες πέντε εργαζόμενες, τέσσερις ανασύρθηκαν νεκρές από τα υπόγεια του εργοστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της φωτιάς προηγήθηκε εκκωφαντική έκρηξη στις κτιριακές εγκαταστάσεις, που ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά και μάλιστα σύμφωνα με εργαζόμενο αυτόπτη μάρτυρα, σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Από το ωστικό κύμα άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ το κτίριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες και κόπηκε στα δύο, καθώς κατέρρευσε ολόκληρος τοίχος. Την ώρα της έκρηξης, στον χώρο του εργοστασίου εργάζονταν 12 άτομα, καθώς έχει 24ωρη λειτουργία.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές της ΕΡΤ στην περιοχή, 12 άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, για τις πρώτες βοήθειες. Πληροφορίες που μετέφεραν, κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή κάποιου αερίου, ίσως προπανίου. Κατά την ίδια πηγή, η έκρηξη σημειώθηκε στην ταινία παραγωγής, εκεί που είναι οι φούρνοι.

Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έξι άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, με το ένα εξ αυτών να είναι πυροσβέστης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι τρεις παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο μετέβησαν με δικά τους οχήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026



Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Το έργο τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, λόγω των συνεχών μικροεκρήξεων και της φύσης του κτιρίου, το οποίο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πάνελ και έχει υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τμήμα που καίγεται είναι το παλαιότερο κομμάτι του εργοστασίου.

Στο έργο της κατάσβεσης, συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ, ενώ σπεύδει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από τη Λαμία, καθώς και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Επιτόπου βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της περιοχής.

Σύμφωνα με το Trikalanews, η οδός Καρδίτσης έχει αποκλειστεί και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.