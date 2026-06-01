Παραβιάσεων συνέχεια από την τουρκική πολεμική αεροπορία σήμερα, με 2 οπλισμένα F-16 να εισέρχονται στο FIR Αθηνών και εντός του Ελληνικού Εναέριου Χώρου χωρίς σχέδια πτήσης και ειδικότερα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Είναι μια περιοχή στην οποία το τελευταίο διάστημα η τουρκική πολεμική αεροπορία δείχνει ιδιαίτερη κινητικότητα. Παράλληλα, εισήλθαν και 1 ATR-72 αλλά και 1 UAV.

Οι παραβάσεις του FIR πραγματοποιήθηκαν από το ζεύγος F-16, από το UAV και δύο φορές από το ATR-72.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.