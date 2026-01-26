Την ξεκάθαρα ανοδική πορεία της εταιρείας «Βιολάντα» στον κλάδο των τροφίμων, ανέκοψε η τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο εργοστάσιο των Τρικάλων, με τη φωτιά που ξέσπασε μετά από τεράστια έκρηξη, μάλλον στο υπόγειο του παλιού κτιρίου, με τρεις εργαζόμενες να ανασύρονται απανθρακωμένες και άλλες δύο να αγνοούνται στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι φλόγες.

Όπως διαβάζουμε στον ιστότοπο της βιομηχανίας, η ιστορία της «Βιολάντα», που ιδρύθηκε το 2003, ξεκινά από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα και σήμερα παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται πάσης φύσεως είδη αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής, κουλουροποιϊας και μπισκοτοποιϊας.

Κατέχοντας μια ευρύτατη ποικιλία 200 προϊόντων, διαθέτει στην εγχώρια αγορά πέντε κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Ελλάδα, τα οποία εξυπηρετούν και παρακολουθούν 79 τοπικά κέντρα διανομής, έχοντας έτσι πρόσβαση σε περισσότερα από 16.800 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, καθώς εξυπηρετεί όλες τις παραγγελίες των πελατών, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Επιπλέον, κάθε χρόνο η εταιρεία συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες εμπορικές εκθέσεις στον ίδιο τομέα, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία στους εμπόρους και τους καταναλωτές να δουν και να δοκιμάσουν από κοντά όλα μας τα προϊόντα.

Το εξαγωγικό αποτύπωμα

Η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά τροφίμων (π.χ. Carrefour, Aldi, Casino, Tesco).

Με εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες και τον όγκο των εξαγωγών να βελτιώνεται κατά 46,2% το 2024 σε σχέση με το 2023, ελέγχει 42 κέντρα διανομής διεθνώς, που αφορούν είτε τους ανά κράτος διανομείς της, είτε αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απευθείας προμηθεύονται κεντρικοποιημένα, έχοντας πρόσβαση σε 6.500 σημεία πώλησης.

Από το αρτοποιείο στα 3 εργοστάσια

Ο όμιλος απασχολεί περί τους 250 εργαζόμενους και διαθέτει τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια.

Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 m², όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

Το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στη Λάρισα, στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι), σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 m², όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Το τρίτο εργοστάσιο VITAFREE βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας, σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 m², όπου στεγάζεται η εταιρεία που ειδικεύεται σε προϊόντα πιο υγιεινής διατροφής και σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες.

Η διοίκηση της «Βιολάντα» εφάρμοσε στρατηγική προσανατολισμένη στην ποιότητα των προϊόντων, έχοντας επενδύσει σε πιστοποιήσεις (κατά ISO 22000 HACCP, BRC, IFS), τεχνολογίες αιχμής και καινοτομία με ενδεικτικό ότι είχε αναπτύξει και το πρώτο εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδες στη Λάρισα, μέσω της τεχνολογίας «Βιολάντα Steam Free».