Ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα στην ανάδειξη της Δημοκρατίας ως το βασικό πολιτικό διακύβευμα των καιρών μας πραγματοποίησε χθες ο Democrat του Στέφανου Παραστατίδη βουλευτή Κιλκίς του ΠαΣοΚ υπό την αιγίδα του Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες εκδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο με θέμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Vs ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ» και την ειδική εκδήλωση για την νεολαία με θέμα «Οι Νέοι αξιολογούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα» τον Οκτώβρη στο Κιλκίς, η συζήτηση συνεχίστηκε στην Θεσσαλονίκη, περνώντας από τις εξελίξεις στον κόσμο και την Ευρώπη στα θέματα που αντιμετωπίζει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ στην Ελλάδα.

Για περίπου 5 ώρες εκατοντάδες πολίτες, στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματοθεάτρου ΟΛΥΜΠΙΟΝ, παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον μια σειρά παρεμβάσεων δομημένες σε 2 θεματικές ενότητες (Η Δημοκρατία μετά την κάλπη και η Δημοκρατία στην καθημερινότητα) και ένα πρωτότυπο Debate με θέμα «Από τα παραδοσιακά ΜΜΕ στις ψηφιακές πλατφόρμες».

Οι ομιλητές όλοι από την τοπική, ακαδημαϊκή, επιστημονική και παραγωγική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, ενεργοί πολίτες με προοδευτικό πρόσημο και σύγχρονη ματιά αναφέρθηκαν σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων. Με παρεμβάσεις τύπου TEDx που αφορούσαν την δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές, τη συμμετοχική και την εσωκομματική δημοκρατία αλλά και αν και πως (δεν) λειτουργεί σήμερα η δημοκρατία στην εκπαίδευση, την υγεία, την ενέργεια, στην οργάνωση του αστικού περιβάλλοντος στις πόλεις και στο δικαίωμα στην στέγαση.

Ο Στέφανος Παραστατίδης έκλεισε την εκδήλωση με μια παρέμβαση που σε 3 διακριτές ενότητες παρουσίασε πως:

Η οικονομία της αγοράς μετατράπηκε σε κοινωνία της αγοράς και πως η οικονομική ισχύς επικρατεί των δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου, της ηθικής επιβράβευσης.

Εξηγείται η σημαντικότητα της σύγκρουσης της δημοκρατίας έναντι του αυταρχισμού και αναλύεται η διαίρεση με όρους εφαρμοσμένης πολιτικής στην Ελλάδα.

Συγκρούονται τα δύο διαφορετικά μοντέλα ηγεσίας υπό τον άξονα δημοκρατία έναντι αυταρχισμού.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Κάθε πολιτική μάχη είναι μάχη για το ποιος ορίζει τις αξίες. Η άλλη πλευρά έχει χτίσει το αφήγημά της πάνω στην ιδέα ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν «ισχυρό άνδρα» που ξέρει καλύτερα από όλους. Το «επιτελικό κράτος» είναι η θεσμική έκφραση αυτής της ιδέας. Επιτελικό κράτος ενός ανδρός. Συγκέντρωση εξουσίας στην κορυφή, εμπιστοσύνη στον ηγέτη αντί για εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η απάντησή μας δεν είναι να βρούμε τον δικό μας «ισχυρό άνδρα». Αν το κάνουμε αυτό, έχουμε ήδη χάσει γιατί αποδεχόμαστε το πλαίσιο της άλλης πλευράς. Αντί να παίζουμε το παιχνίδι τους, πρέπει να αλλάξουμε το παιχνίδι.

Η δική μας αξία είναι ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι ο ισχυρός ηγέτης, είναι οι ισχυροί θεσμοί. Η πραγματική ελπίδα δεν είναι η αναμονή του σωτήρα, είναι η δική μας συλλογική δράση.»

Η διαδραστικότητα και ο συμμετοχικός τρόπος οργάνωσης της εκδήλωσης, η μαζική συμμετοχή και η ισορροπημένη σύνθεση του ακροατηρίου με πολλούς νέους ανθρώπους (άνδρες και γυναίκες) έδειξαν το μόνο δρόμο που η Πολιτική μπορεί να επιστρέψει ώστε η Δημοκρατία να γίνει ξανά ισχυρή.