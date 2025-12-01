«Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας για τις πολλές ώρες που περνούν στον δρόμο, κολλημένοι σε ουρές, οι Έλληνες οδηγοί.

Η διαδρομή Πειραιάς – Φάληρο από τον Κηφισό είναι ένας καθημερινός Γολγοθάς για τους οδηγούς, που μπορεί να σπαταλήσουν στον δρόμο ακόμα και δύο ώρες από το πρόγραμμά τους.

Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης έχει ξεκινήσει συζήτηση για απαγόρευση βαρέων οχημάτων από τις 7 έως τις 10 το πρωί στον Κηφισό. «Το ζητάει πολύ κόσμος και πρέπει να εφαρμοστεί πιλοτικά. Μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος, πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν. Σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα» είπε.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ο υπουργός μίλησε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονέκτημα ενός τέτοιου μέτρου.

«Το πλεονέκτημα είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό. Το μειονέκτημα είναι ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι κυκλοφοριακό έμφραγμα».

Όπως ανέφερε στον Δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας είναι 9:00 με 21:00. «Είναι εύκολο να το κάνεις μέχρι τις 9, αν υπάρχει συνολική συνεργασία. Το δύσκολο είναι μετά τις 10 το πρωί, να διαχειριστείς ένα έμφραγμα όταν βγαίνουν πολλά φορτηγά ταυτόχρονα», είπε.

Ο κ. Κυρανάκης τάχθηκε υπέρ του μέτρου. «Όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Σε εμάς, στο ράφι. Είναι μια λύση, οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε,αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο για τις συνέπειες που θα φέρει» επισήμανε.