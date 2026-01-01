Τα νέα αυστηρότερα όρια κατανάλωσης αλκοόλ φαίνεται ότι λειτούργησαν αποτρεπτικά μέσα στις γιορτές, καθώς πολλοί οδηγοί απέφυγαν να πιουν πολύ. Όπως σημειώνουν στελέχη της Τροχαίας, οι εντατικοί έλεγχοι, με στόχο να περιοριστούν τα περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και οι αυστηρές ποινές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Χθες, παραμονή Πρωτοχρονιάς (31.12.2025) από τις 06.00 έως τις 06.00 σήμερα (1.1.2026) στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 6.129 έλεγχοι για αλκοτέστ, με μόλις 62 να βρίσκονται θετικοί.

Παρόμοια ήταν η εικόνα στο λεκανοπέδιο και την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν διενεργήθηκαν 6.804 έλεγχοι, με 87 οδηγούς να βγαίνουν θετικοί στο αλκοτέστ. Μάλιστα, μόλις ένας εξ αυτών είχε υπερβεί το όριο του 0,60 στον εκπνεόμενο αέρα που οδηγείται στο Αυτόφωρο.

Οι «τσουχτερές» συνέπειες

Υπενθυμίζεται ότι πλέον, αν η περιεκτικότητα αλκοόλ στον οργανισμό ενός οδηγού είναι από 0,25-0,39 ml/l, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ, ενώ αφαιρείται το δίπλωμα για ένα μήνα.

Αν βρεθεί με 0,40-0,54 ml/l, θα πληρώσει 700 ευρώ, ενώ εκτός από την αφαίρεση διπλώματος για τρεις μήνες, αφαιρούνται και οι πινακίδες του οχήματος.

Ο οδηγός που θα εντοπιστεί με 0,55 ml/l στον οργανισμό του, εκτός από τα 1200 ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει και την αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες, αντιμετωπίζει και ποινική δίωξη με φυλάκιση.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται, ενώ το δίπλωμα οδήγησης μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και για 10 χρόνια.